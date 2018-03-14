Ещё
Модели Maserati превратили в деревянные машинки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Модели Maserati превратили в деревянные машинки 

Motor.ru 14 марта 2018
Фото: Motor.ru
Шведская компания Playsam в сотрудничестве с Maserati разработала коллекцию деревянных машинок, посвященную легендарным моделям итальянской марки. Среди них есть кроссовер Levante и концептуальное купе Alfieri.
В коллекцию из десяти моделей войдут не только современные, но и классические модели Maserati: гоночный 4CLT и гранд-турер A6G. Цена каждой машинки составит около 380 долларов. Игрушку можно приобрести как неокрашенной, так и с покрытием в цвет оригинального автомобиля.
В феврале текущего года компания Lego совместно с Ford выпустила модель гоночного купе Mustang 1968 года. Набор состоит из 183 деталей. В него входят автомобиль, фигурка гонщика в классическом костюме, наклейки и табличка с временем прохождения дистанции гонки.
В 2017 году выпущенную по ошибке игрушку Hot Wheels оценили в 100-150 тысяч долларов. Речь идет о копии Volkswagen Microbus образца 1969 года под названием Beach Bomb. Отличительная особенность машинки — две доски для серфинга, идущие в комплекте.
Motor.ru: последние новости
Дизайн будущих Hyundai показали на прототипе без фар Jeep попросил школьников придумать Wrangler будущего
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность9
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева21
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой17
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение