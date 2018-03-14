В Петербурге открылся магазин Under Armour — со спортивной одеждой как у Майкла Фелпса и звезд NBA

Бренд спортивной высокотехнологичной одежды Under Armour открыл первый флагманский магазин в Петербурге, на 3 этаже ТРЦ «Галерея». На площади в 585 кв.м. расположились баскетбольные кроссовки от звезды NBA Стефана Карри, экипировка для занятий на холодном воздухе, мотивирующие футболки «I win», а также удобные леггинсы и кроп-топы, в которые уже переоделись олимпийские чемпионы и фитнес-тренеры. Самым долгожданным релизом поступившей коллекции стали беговые кроссовки A HOVR — с амортизационной системой, обеспечивающей ощущение «нулевой гравитации» и возврат энергии.

Напомним, американская компания Under Armour была основана в 1992 году и позиционирует себя как достойная альтернатива Nike и Adidas. Ее целевая аудитория — профессиональные спортсмены и те, кто тренируется для своего удовольствия — бегает, приседает с железом, играет в баскетбол или практикует асаны. «В экипировке мы делаем фокус на технологии, функциональность и перфоманс, а не красивый дизайн», — объясняют представители бренда. И его концепцию поддерживают амбассадоры Наташа Хастингс (олимпийская чемпионка по бегу), Мисти Коупленд (первая афроамериканская прима-балерина Американского театра балета), Майкл Фелпс (самый титулованный пловец в истории Олимпийских игр) и Энди Маррей (первая ракетка мира по теннису).