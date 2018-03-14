Что такое оксфорды?

Оксфорды — это классические полуботинки с округлым мыском, широким низким каблуком, закрытой шнуровкой и прошитой строчкой по краям. Передняя часть обуви пришита поверх берцев (боковых частей). Оксфорды очень схожи с дерби, разница лишь в шнуровке: у последних она открытая.

Прототипом оксфордов стали полусапоги балморалы, их носили в 40-х годах XVII века студенты Оксфордского университета. Со временем балморалы стали дополняться шнуровкой и укоротились до полуботинок. До настоящего времени оксфорды и балморалы в США остаются синонимами, а в Великобритании балморалы считаются разновидностью оксфордов и отличаются отсутствием прострочки по краям ботинка.

Женские оксфорды появились только в 20-х годах ХХ века, называли их «оксфордетты». Именно в тот период Оксфордский университет принял первую женщину-преподавателя. Изначально девушки носили оксфорды в качестве спортивной обуви, но после того как ботинки оснастили небольшим каблуком, их стали сочетать и с женственной одеждой.

Оксфорды сегодня элемент делового стиля — как мужского, так и женского. Их выпускают Dolce&Gabbana, Marc Jacobs, Luella Bartley, Milly Sperry, Tommy Hilfiger и многие другие бренды. Современные мужские оксфорды, как правило, лакированные, из черной кожи, без перфорации и другого декора. Женские могут быть самых разных цветов, иметь декор, перфорацию и большой каблук.

FENDI

SAINT LAURENT

PIERRE HARDY

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