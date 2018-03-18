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В жизни, и на обложке: как выглядят супермодели без макияжа
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В жизни, и на обложке: как выглядят супермодели без макияжа 

Fraufluger.ru 1 час назад
Фото: Fraufluger.ru
Разглядывая глянцевые обложки с профессиональными съемками моделей каждая из нас испытывает укол зависти и задается извечным вопросом — «как они умудряются так хорошо выглядеть?»В жизни, и на обложке: как выглядят супермодели без макияжаНе стоит забывать о том, что за каждой красавицей с обложки
стоит умелый фотограф, визажист и порой, что уж там скрывать, мастер фотошопа.
Модели точно такие же люди, как мы с вами. Они не выглядят идеально по 24 часа
в сутки. Съемки и модные показы заканчиваются, макияж смывается, и каждая из  них остается собой — простой девушкой без косметики.
Они могут позволить себе расслабиться и выбраться в магазин без боевой
раскраски и обмундирования от кутюр, как это делаем мы с вами. Впрочем, иногда очень сложно найти хоть
что-то общее между девушкой из журнала и той, что запечатлели на улицах
папарацци. Кара Делевинь Модель Кара Делевинь считает, что прославилась в фэшн-мире
за счет того, что ей было наплевать на моду. Похвальная позиция, которой Кара
продолжает придерживаться по сей день. Её, кажется, не расстраивают неудачный
образы, в которых её ловят уличные фотографы, модель сама не прочь выложить
свои фотографии без макияжа в сеть и посмеяться над ними.
Кендалл Дженнер
По исследованию пластического хирурга Джулиана де Силва, Кендалл
Дженнер входит в пятерку звезд с самыми идеальными пропорциями лица. Её  внешность соответствует греческим стандартам о красоте и принципам золотого
сечения, но сама Кендалл не заостряет на этом внимание. За Кендалл это отлично
делают её недоброжелатели, горячо обсуждая в сети её появления без макияжа и  юношеское акне.
Белла Хадид
Белла Хадид, хоть и одна из самых высокооплачиваемых
современных моделей, без макияжа совершенно неузнаваема. Тут мнения фанатов
разделяются и многие говорят, что в натуральном виде Белла выглядит гораздо
моложе, кто-то наоборот заявляет, что лучше бы ей не появляться на публике без косметики
на лице. Судите сами.
Джиджи Хадид
Сестра Беллы Хадид, модель Джиджи Хадид, часто появляется на  публике без макияжа и делиться своими натуральными образами с фанатами. В её  случае, все говорят о том, что кукольное лицо модели без косметики смотрится
только лучше.
Наталья Водянова
Российская супермодель Наталья Водянова придерживается
правила — «Не родись красивой, просто стань ей». Поэтому Наталья не стесняется
своего возраста, появившихся морщин, спокойно демонстрирует свои снимки без  косметики и снимает видео, где делает себе макияж и преображается на глазах у  подписчиков.
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