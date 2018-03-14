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«Меня добили эти белые ботфорты»: Сати Казанова впечатлила сочетанием брюк с обувью
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«Меня добили эти белые ботфорты»: Сати Казанова впечатлила сочетанием брюк с обувью 

Eva.ru 14 марта 2018
Фото: Eva.ru
Сати Казанова однозначно имеет свой взгляд на модные наряды и с завидным упорством сочетает несочетаемое. А потому ее недавний выход на премьеру фильма произвел глубокое впечатление даже на самых верных поклонников творчества певицы.
В «Гоголь-центре» прошла официальная российская премьера картины «Тебя никогда здесь не было», которая буквально прогремела в Каннах еще в прошлом году. В числе первых, кто оценил фильм, оказалась и Сати Казанова, специально нарядившись по такому случаю. Ее амплуа вызвало многочисленные насмешки со стороны публики сети, а также грустные вздохи от самых верных почитателей, которые также были в легком недоумении от выбора певицы.
По всей видимости, на этот раз Сати решила соединить воедино все, в чем давно не красовалась на публике. К излюбленному коричневому жакету певица надела высокие белые ботфорты, чем разом создала весьма спорный образ, однако знаменитость решила не останавливаться на достигнутом. Так, Сати дополнила свой выход клетчатыми брюками, которые заправила в сапоги.
Впечатленная таким нарядом, публика мгновенно отозвалась ливнем насмешек. Пользователи сети прискорбно отметили, что со вкусом у артистки дела обстоят не очень, и нелепость образа невозможно выразить словами. «Бездна вкуса, особенно удались клетчатые заправленные брючата» «Одета — как на карнавал, просто не пойми чего» «Безвкуснее нельзя просто было одеться» «Хоть убей, не понимаю, как можно так одеться… трэш» «А меня добили эти белые ботфорты» «Брюки такие как то не к месту. Беда у девочки со вкусом… надо же так одеться» «И белые сапоги? Впрочем, весь образ на славу»
Хотя стоит ли удивляться таким проявлением собственного мнения? Ведь Сати Казанова неоднократно призывает не обращать внимания на общепринятые стандарты и настаивает, что необходимо выбирать свой собственный путь. Размышления на тему, как важно следовать собственным ощущениям, певица не так давно повторила, отметив, что после 35 жизнь только начинается.
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