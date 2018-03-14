Пэрис Хилтон гуляет с женихом. И она почти голая!

Пэрис Хилтон (37) умеет удивлять. Платья-мини, стразы, меха, откровенные наряды — это все, что так любит знаменитая блондинка.

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Так, на днях Пэрис еще раз доказала, что она ничего не стесняется. Папарацци заметили Хилтон с ее женихом Крисом Зилкой (32) в Западном Голливуде. Парочка направлялась на свидание в ресторан. И если обычно все внимание приковано к огромному помолвочному кольцу звезды (а там, между прочим, бриллиант в 20 карат), то на этот раз нас удивило ее платье.

Для выхода Хилтон предпочла «голый» наряд от Alexandrine и добавила к нему меховую накидку. Через платье можно было увидеть нижнее белье Пэрис и стикини в форме звездочек.

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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/peris-hilton-gulyaet-s-zhenihom-i-ona-pochti-golaya/