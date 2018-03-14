Ещё
Пэрис Хилтон гуляет с женихом. И она почти голая!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пэрис Хилтон гуляет с женихом. И она почти голая! 

Peopletalk 14 марта 2018
Фото: Peopletalk
Пэрис Хилтон (37) умеет удивлять. Платья-мини, стразы, меха, откровенные наряды — это все, что так любит знаменитая блондинка.
все слайды
Так, на днях Пэрис еще раз доказала, что она ничего не стесняется. Папарацци заметили Хилтон с ее женихом Крисом Зилкой (32) в Западном Голливуде. Парочка направлялась на свидание в ресторан. И если обычно все внимание приковано к огромному помолвочному кольцу звезды (а там, между прочим, бриллиант в 20 карат), то на этот раз нас удивило ее платье.
Для выхода Хилтон предпочла «голый» наряд от Alexandrine и добавила к нему меховую накидку. Через платье можно было увидеть нижнее белье Пэрис и стикини в форме звездочек.
все слайды
Как тебе?
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/peris-hilton-gulyaet-s-zhenihom-i-ona-pochti-golaya/
Peopletalk: последние новости
Мот, Ляйсан Утяшева и Филипп Киркоров на коктейле в честь 15-летия бутика Louis Vuitton Ким Кардашьян снова брюнетка! Сколько стоит куртка Селены Гомес и платье Кендалл Дженнер?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность9
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева21
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой17
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение