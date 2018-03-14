«На мальчика была похожа»: Эшли Грэм показала детское фото

Женственные изгибы, яркий макияж, укладка и дорогие наряды, подчеркивающие выдающиеся формы… Именно такой мы знаем одну из самых известных моделей plus size Эшли Грэм. Но красавица далеко не всегда выглядела такой стильной и модной, о чем решила напомнить на днях, опубликовав архивный снимок.

Одна из самых высокооплачиваемых пышнотелых моделей Эшли Грэм решила показать, как выглядела годами ранее. Для этого 30-летняя красавица опубликовала фотографию, на которой изображена в детстве. Далеко не все поклонники смогли узнать будущую знаменитость, отметив, что она мало похожа на себя нынешнюю.

Грэм сегодня — востребованная представительница модной индустрии, с ней работают производители брендовой одежды, дизайнеры становятся в очередь, чтобы привлечь ее внимание. Кто бы мог подумать, что такой ошеломительный успех ждет ничем не примечательную девочку, которая даже была похожа на мальчика. Это обсуждают подписчики знаменитости: «Это ты? На мальчика похожа!» «Кто бы мог подумать, что столько килограммов наешь!»

«Как парень, никогда бы не сказала, что это девочка на фото». «Милая, мне нравится». «Пацанка, оригинально». «Это Эшли? Нереально, вообще не похожа».

Грэм на снимке изображена в футбольной форме и с мячом. У нее короткие волнистые волосы и лучезарная улыбка, по которой ее и узнали преданные фанаты. Недоброжелатели же были настроены враждебно — они считают, что Эшли слишком полная, в чем ее и упрекают, обращая внимания на то, что в детстве будущая модель была стройной.

Многие пользователи сети откровенно глумятся над целлюлитом Эшли Грэм, удивляясь, как тонкие каблуки выдерживают внушительный вес красавицы.