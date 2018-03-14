Образ дня: 41-летняя Риз Уизерспун в незабудковом платье Elie Saab и ее 18-летняя дочь-копия Ава в романтическом наряде Valentino 

На красной дорожке Ава Филипп представила новую стрижку — дерзкое каре. Теперь светские репортеры перестанут путать ее с мамой! Ава для этого выхода в свет выбарала романтическое черное платье Valentino с рюшами и сердцами, а также прозрачные босоножки на шпильках Stella McCartne. Образ девушка завершила темно-розовой помадой и геометрическими серьгами. Идеально!. Риз Уизерспун выглядела не менее обворожительно в незабудковом платье Elie Saab, отделанное бусинами. Риз также надела серебряные шпильки Christian Louboutin и сапфировые серьги. А тебе чей наряд кажется более удачным — матери или дочери? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram, Global Look Press