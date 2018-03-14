Ещё
Образ дня: 41-летняя Риз Уизерспун в незабудковом платье Elie Saab и ее 18-летняя дочь-копия Ава в романтическом наряде Valentino
Далее:
Читайте также:
Ещё

Образ дня: 41-летняя Риз Уизерспун в незабудковом платье Elie Saab и ее 18-летняя дочь-копия Ава в романтическом наряде Valentino 

WMJ.ru 14 марта 2018
Фото: WMJ.ru
На красной дорожке Ава Филипп представила новую стрижку — дерзкое каре. Теперь светские репортеры перестанут путать ее с мамой! Ава для этого выхода в свет выбарала романтическое черное платье Valentino с рюшами и сердцами, а также прозрачные босоножки на шпильках Stella McCartne. Образ девушка завершила темно-розовой помадой и геометрическими серьгами. Идеально!. Риз Уизерспун выглядела не менее обворожительно в незабудковом платье Elie Saab, отделанное бусинами. Риз также надела серебряные шпильки Christian Louboutin и сапфировые серьги. А тебе чей наряд кажется более удачным — матери или дочери? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram, Global Look Press
WMJ.ru: последние новости
Узкие очки, огненный пиджак и другие мастхэвы этой весны от известных стилистов и байеров: часть 1 Похудевшая и похорошевшая Алла Пугачева произвела фурор на модном показе Тренд сезона — брюки клеш: какие выбрать и с чем носить
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева21
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность9
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой17
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение