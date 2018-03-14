Названы самые обсуждаемые модные бренды в Instagram 

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Инстаграм назвал самые обсуждаемые модные бренды во время недель моды сезона осень-зима 2018/2019. Учитывалось все — лайки, комментарии, хештеги, геотеги, stories. Таким образом, в Нью-Йорке самым популярным стал показ Tom Ford (с сумками с надписью из стразов Pussy Power), в Лондоне — Burberry (последняя коллекция Кристофера Бейли, украшенная радугой), в Милане — Gucci (с бутафорскими головами и детенышами динозавров, как в «Игре престолов»), в Париже — Chanel, показ, который прошел в декорациях таинственного осеннего леса.
Удивительно, что в четверку лучших не вошел бренд Richard Quinn, где в первом ряду сидела королева Елизавета II, да и Виктория Бекхэм не смогла соперничать с Томом Фордом, хотя очень старалась, трогательно расцеловывая в финале каждого члена своей большой семьи.
Полностью рейтинг выглядит так:
Самые обсуждаемые в Instagram бренды на Неделе моды в Нью-Йорке, осень-зима 2018/2019
Tom Ford
Calvin Klein
Ralph Lauren
Michael Kors
Marc Jacobs
Самые обсуждаемые в Instagram бренды на Неделе моды в Лондоне, осень-зима 2018/2019
Burberry
Richard Quinn
Christopher Kane
Teatum Jones
Delpozo
Самые обсуждаемые в Instagram бренды на Неделе моды в Милане, осень-зима 2018/2019
Gucci
Prada
Fendi
Versace
Moschino
Самые обсуждаемые в Instagram бренды на Неделе моды в Париже, осень-зима 2018/2019
Chanel
Saint Laurent
Balmain
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