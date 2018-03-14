Названы самые обсуждаемые модные бренды в Instagram

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Инстаграм назвал самые обсуждаемые модные бренды во время недель моды сезона осень-зима 2018/2019. Учитывалось все — лайки, комментарии, хештеги, геотеги, stories. Таким образом, в Нью-Йорке самым популярным стал показ Tom Ford (с сумками с надписью из стразов Pussy Power), в Лондоне — Burberry (последняя коллекция Кристофера Бейли , украшенная радугой), в Милане — Gucci (с бутафорскими головами и детенышами динозавров, как в «Игре престолов»), в Париже — Chanel , показ, который прошел в декорациях таинственного осеннего леса.

Полностью рейтинг выглядит так:

Самые обсуждаемые в Instagram бренды на Неделе моды в Нью-Йорке, осень-зима 2018/2019

Tom Ford

Calvin Klein

Ralph Lauren

Michael Kors

Marc Jacobs

Самые обсуждаемые в Instagram бренды на Неделе моды в Лондоне, осень-зима 2018/2019

Burberry

Richard Quinn

Christopher Kane

Teatum Jones

Delpozo

Самые обсуждаемые в Instagram бренды на Неделе моды в Милане, осень-зима 2018/2019

Gucci

Prada

Fendi

Versace

Moschino

Самые обсуждаемые в Instagram бренды на Неделе моды в Париже, осень-зима 2018/2019

Chanel

Saint Laurent

Balmain

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