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Уже не модно! 5 трендов, о которых стоит забыть этой весной
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Уже не модно! 5 трендов, о которых стоит забыть этой весной 

Passion.ru 15 марта 2018
Фото: Passion.ru
Чокеры Мы носили чокеры, кажется, последние три года. Но вот и пришел конец этому тренду из 90-х. Тонкие ленточки вокруг шеи всем уже давно приелись. Их место в нашей модной системе ценностей занимают массивные колье, цепочки с миниатюрными подвесками и крупные серьги. Ведь если вы надеваете statement сережки, то никакие колье вам больше не нужны. Причины, по которым чокеры покидают модные чарты, довольно прозаичны: во-первых, они не очень бережно обращались с длиной нашей шеи, зрительно укорачивая ее, во-вторых, чокеры-ошейники просто перестали сочетаться с той одеждой, которую предлагают нам дизайнеры в новом сезоне. Как вот вы себе представляете чокер в компании воротника-стойки или жабо? Топы с открытыми плечами Еще один антитренд весны — топы с открытыми плечами, которые, кстати, идеально смотрелись в комбинации с чокерами. Теперь вместо них мы носим скромные вещи с американской проймой или же экстравагантные с асимметричным переплетением бретелей в районе ключиц. Открываем декольте с помощью V-образных вырезов, а остроту плеч подчеркиваем пиджаками ретро-кроя. Скинни Обтягивающие джинсы и брюки уже давно не на пике популярности. Их сместили джогеры, чиносы, трубы и клеши. Этой весной стилисты и дизайнеры и вовсе стали категорически против силуэта суперслим! И нам это нравится: скинни слишком сильно подчеркивают несовершенства фигуры, а также идут далеко не всем. Поищите свой фасон брюк этой весной, возможно, даже откроете в себе новые стильные черты. Худи с принтом Всевозможные вещи, которые скорее бы надела 16-летняя девчушка, наконец-то канули в лету. Огромные худи с принтами и надписями — это вовсе не элемент стиля для самодостаточной взрослой женщины. И да, они не будут уместы даже на природе! Лучше подберите для активного отдыха однотонную модель по фигуре, а о скейтерских толстовках забудьте навсегда или подарите дочери. Вышивка Скажем честно, попадание вещей с вышивкой в антитренды удивило даже нас. Однако с модой не поспоришь, и все рубашки, футболки и куртки, украшенные вышитыми цветами, придется положить на верхнюю полку шкафа. Возможно, временно. Впрочем, без альтернативы нас не оставили: нашивки и те же цветочные принты по-прежнему в тренде. Так что вы обязательно найдете, чем заменить устаревшую вещь. Текст: Диана Гербер Фото: Shutterstock/vostock, EastNews
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