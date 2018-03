Очень стильная мама: Ирина Шейк вышла на прогулку с ребенком

Топ-модель Ирина Шейк умело совмещает личную жизнь и карьеру. Участвует в рекламных кампаниях, позирует на обложках глянца, воспитывает ребенка от актера Брэдли Купера . Недавно Ирину запечатлели во время прогулки с дочерью Леей де Сен. Модель нашла компромисс между стилем и комфортом: надела джинсовый комбенезон с расклешеными штанинами, из обуви выбрала белые кроссовки Prada, дополнила образ сумкой в цвет и крупными темными очками.

⭐️ #IrinaShayk enjoys bonding day with baby daughter in LA |? #fashion #style #stylish #love #me #cute #photooftheday #nails #hair #beauty #beautiful #instagood #instafashion #pretty #girly #pink #girl #girls #eyes #model #dress #skirt #shoes #heels #styles #outfit #purse #jewlery #shopping

A post shared by GARAGE NEWS (@garagenews) on Mar 14, 2018 at 11:24am PDT Напомним, что недавно Ирина Шейк продемонстрировала настоящую красоту, появившись на обложке немецкого Vogue без макияжа.