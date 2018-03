Платья А-силуэта На западе в 60-х иконой стиля считалась Твигги, которую принято ассоциировать как раз с белыми графичными мини-пдатьями А-силэута. Чуть позже такие ввел в моду ив Сен-Лоран, разработавший коллекцию в стиле арт-деко. Сегодня такие платья по-прежнему в тренде. Выбирай модели в яркой расцветке, классические черные или с флористическим принтом, добавляй пояс на талию, нсли боишься, что А-силуэт съест фигуру. Твигги в 1967 году Платье Zara, 2999 руб. Силуэт New-Look Несмотря на то, что Кристиан Диор придумал свои легендарные платья еще в 1947-м, в СССР фасон New Look появился ближе к 60-м, когда Людмила Гурченко появилась в фильме «Карнавальная ночь» как раз в платье Dior. Советские женщины, которых принято было считать труженницами и матерями, ну никак не могли себе позволить носить буржуазные наряды, а платья в стиле Dior требовали определенного стиля поведения, например, в узком платье непросто было бы бежать за ребенком или выполнять физический труд. Кроме того, материала для шитья катострофически не хватало даже на обычные серые костюмы, не говоря уже о том, что на производство пышных юбок уходило слишком много ткани. Ты же теперь можешь позволить себе практически все! Смело отправляйся в магазины на поиски своего идеального платья в стиле New look. Запомни отличительные черты — пышная юбка до середины икры и приталенный силуэт. Более повседневный вариант new look'а — это платья в стиле бейби дол — они чуть короче, но сшиты по тому же принципу пышной юбки и обтягивающего верха. Платье в стиле New Look, 1954 год Платье Cop.Copine (капсульная коллекция «Музыка в Тюильри»), 15 990 руб. Платья с V-образным вырезом Wrap-dress от Дианы Фон Фюрстенберг случатся с миром моды лишь в 70-ые, а вот в 50-х и 60-х, особенно в советской России, правили балом несколько другие фасоны. да, они были похожи на платья-халаты, как теперь мы их называем, но на самом деле не являлись таковыми. Крой был прост: отложной воротничок, летящая юбка, рукав семьвосьмых, пояс и обязательно V-образный вырез. Согласись, что такой фасон смотрится очень женственно, а также удачно расставляет акценты так, что любая фигура будет близка к форме «песочные часы». Платье с вырезом, 1961 год Платье Zara, 3590 руб. Сарафаны Яркие сарафаны с принами, конечно, были далеко не у всех, в основном в них щеголяли Стиляги. Хорошо, что мы уже не сталкиваемся с дефицитом и можем выбрать все, что душе угодно. Запомни стильную фишк: широкие лямкт, пуговки и юбка-колокольчик сделают твой ретро-образ очень стильным. Сарафан 1960-х годов Сарафан Dolce&Gabbana ( ЦУМ ), цена по запросу Платья-футляр с коротким рукавом Классические платья-футляр тоже появились в нашем гардеробе неспроста. Им мы обязаны все тому же Кристиану Диору и Юберу Живанши (именно он одел Одри Хепберн в черное платье-футляр). В 60-х такие платья были у каждой модницы. причем чаще всего их носили с бусами, а сами ткани выбирали яркие или просто принтованные. Сегодня платье-футляр незаслуженно списано в офисный гардероб. Может, настало время это исправить? Благо, появляется их каждый сезон тысячи разных цветов и видов. Платье-футляр, 1959 год Платье Morgan (Lamoda.ru), 3860 руб. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram! Текст: Диана Гербер Фото: архивы пресс-служб, East News, Getty