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Versace отказался от использования натурального меха
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Versace отказался от использования натурального меха 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Глава итальянского дома моды Versace Донателла Версаче отказалась от использования натурального меха при создании одежды и аксессуаров. Об этом она заявила в интервью журналу 1843.
"Мех? Я больше в этом не участвую. Я не хочу убивать животных, чтобы создавать моду. Это кажется мне неправильным", — пояснила она свою позицию.
При этом издание отмечает, что на момент публикации статьи сайт Versace по-прежнему предлагает посетителям украшенные мехом пальто.
17 декабря 2017 года об отказе от использования меха заявила американская компания Michael Kors, решение коснется и британской марки Jimmy Choo, которая была куплена Michael Kors в июле более чем за 1,1 миллиарда долларов. Решение было принято после встречи с представителями организации по защите прав животных PETA (People for the Ethical Treatment of Animals, «Люди за этичное обращение с животными»).
В октябре 2017 года об отказе от натурального меха объявил итальянский дом моды Gucci. Первая коллекция, поддерживающая новую политику бренда, выйдет весной 2018-го.
Дом моды Versace основан дизайнером Джанни Версаче в 1978 году. После его убийства в 1997-м бизнесом через компанию GIVI Holding руководит семья Версаче. Сестра основателя Донателла владеет 20 процентами акций GIVI, ее брат Санто — 30 процентами, остальное принадлежит дочери Донателлы Аллегре.
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