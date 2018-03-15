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«Костюм продвинутый, остальное не очень»: Анна Семенович выделилась в горах
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«Костюм продвинутый, остальное не очень»: Анна Семенович выделилась в горах 

Eva.ru 15 марта 2018
Фото: Eva.ru
Актриса и телеведущая Анна Семенович отправилась в долгожданный горнолыжный отпуск, где перестала себя сдерживать и начала вовсю веселится. А для полноты картины подобрала себе неоновый костюм, чтобы точно ее фигуру невозможно было не заметить.
Как бывшая фигуристка, Анна Семенович тяготеет к зимним видам спорта и не прочь освоить что-то новенькое. Так, отправившись в горы, звезда сменила каток на лыжню и с упорством стала покорять новые вершины. А чтобы дело было веселее, Анна позволила себе полностью расслабиться и не задумываться о том, насколько прилично она себя ведет. Ну и конечно, такой яркой личности понадобился не менее яркий горнолыжный костюм.
Чтобы продемонстрировать поклонникам себя во всей красе, Семенович сфотографировалась на вершине горы в чудной позе, не приспособленной для спуска со склона. Смешно раскорячившись, Анна показала как свое настроение, так и красочный костюм неонового цвета. «Меня на горе сразу видно и слышно», — заявила Семенович, подчеркивая, что вошла в раж и веселится вовсю.
Однако над линией ее поведения поклонники слегка посмеялись, отметив, что ее ярко-желтый костюм действительно сверкает издалека, и, возможно, даже слишком. «Костюм такой яркий, чтобы сразу снеговичка заметить?» «Да, уж, Аня, видно и слышно! Костюм класс для лыж!» «Анечка, осторожней, дух захватывает!» «Аня какой костюм не бледный, надо было что-то по ярче одеть» «Анна, понты не колоти, костюм продвинутый, остальное не очень» «Очень ярко смотрится костюмчик, особенно в ночное катание, он как будто светится в темноте»
Впрочем, выделяться Семенович умеет. Чего стоит только ее совершенно прозрачная юбка платья, в котором Анна отправилась в самое неподходящее место для демонстрации своих трусов, в центр культуры и общества — московский Кремль.
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