По подписке: вещи, которые стали носить благодаря звездам «Инстаграма»

Всё это и многое другое мы уже миллионы раз видели на неделях моды, но примерить отчего-то захотели только после очередного просмотра ленты. Может быть, модницы из «Инстаграма» и правда лучше самих дизайнеров знают, как приручить их самые странные (ну или не слишком носибельные) тенденции?

Костюм (по поводу и без, но чаще без повода)

Униформа всех размеров и фасонов уже основательно прописалась в популярных аккаунтах. Есть в этой тенденции и хорошая сторона: на улицы наконец-то вернулась клетка в самом благородном своем виде.

Футуристичные очки

Формы оправ, описания которым не придумали даже сами их создатели, пошли в народ с подачи Кендалл Дженнер , Риты Оры и Рианны. И теперь популярность странных очков настолько железна, что некоторые даже носят их с вечерними платьями.

Фотография: Legion-Media Кендалл Дженнер

Поясная сумка

Почти что бытовую сумку-пояс из нулевых сетевые трендсеттеры, как водится, вернули к жизни парочкой постов. Причем, когда дизайнеры показали вещичку на подиумах никто и глазом не моргнул, а вот после того, как аксессуар заприметили сестры Хадид, Кендалл Дженнер и Нина Агдал , оно как раз и закрутилось.

Фотография: Legion-Media Нина Агдал

Деним пэчворк

Джинсы пэчворк еще не так стары, как поясная сумка, но уже не хуже последних собирают лайки в Instagram. И хотя сильно приглянулись они пока только модели Джиджи Хадид, но и ее подписчиков хватило, чтобы сделать дизайнерам продажи.

Фотография: Legion-Media Джиджи Хадид

Брендовые футболки с граффити

Опережая ваше недоумение, поясним: логичный вопрос о том, как можно было испортить драгоценный логотип рисунками уличных романтиков уже давно не стоит. Вслед за Хейли Болдуин , Кайли Дженнер и другими влиятельными миллениалами футболки «погрязнее» ищут всем миром модницы (и даже модники).

Фотография: Legion-Media Хейли Болдуин