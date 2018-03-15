Вечеринка в Голливуде: как красятся звезды?

На Западном побережье состоялась вечеринка известного ювелира Лоррейн Шварц, в чьих украшениях звезды дебютируют на красных ковровых дорожках главных премьер. На вечеринку пришли многие звезды, которые оценили новую коллекцию Лоррейн и примерили украшения прямо во время мероприятия. Бьюти-образы гостей пестрили разнообразием не меньше, чем на любой голливудской премьере: девушки выбирали яркие помады, нюдовые макияжи, легкие укладки и сложные прически.

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