Вечеринка в Голливуде: как красятся звезды? 

Блейк Лайвли, Рита Ора и Хайди Клум — яркие глаза или нюдовые тени, стрелки или блесятщий хайлайтер? Рассказываем про бьюти-образы звезд мероприятия.
На Западном побережье состоялась вечеринка известного ювелира Лоррейн Шварц, в чьих украшениях звезды дебютируют на красных ковровых дорожках главных премьер. На вечеринку пришли многие звезды, которые оценили новую коллекцию Лоррейн и примерили украшения прямо во время мероприятия. Бьюти-образы гостей пестрили разнообразием не меньше, чем на любой голливудской премьере: девушки выбирали яркие помады, нюдовые макияжи, легкие укладки и сложные прически.
Чей бьюти-образ понравился Вам больше всего?