Холли Берри в джинсах не по размеру превратилась в Винни-Пуха

51-летняя актриса выбрала неудачный образ.

Холли Берри по праву гордится своей идеальной фигурой, к которой, кстати, прилагается отменное чувство стиля. В каком бы платье она ни появилась на красной дорожке или светской вечеринке, выглядеть она будет на все сто. И обычно звезда все же предпочитает подчеркивать свои формы обтягивающими или довольно короткими нарядами.

Но в обычной жизни она порой позволяет себе расслабиться. И это, к сожалению, не всегда идет на пользу ее образу. На днях Холли вышла на прогулку с детьми. Актриса надела простую черную футболку и джинсы. Последние-то ее и подвели.

Оверсайз-модель на миниатюрной Берри смотрелась просто нелепо. Учитывая, что рост звезды «Кингсмана» всего 1,65 метра, ей подошли бы классические или узкие варианты. А такие бойфренды лишь визуально укоротили ее ноги и добавили объема бедрам.

Еще фото — по стрелке

Кстати, как ни странно, но такая универсальная вещь, как джинсы, очень часто становится причиной модных провалов. Брюки из денима нужно уметь выбирать и носить, иначе они безнадежно испортят твою фигуру.

К примеру, Белла Хадид нередко выбирает для прогулок и выходов в свет джинсы настолько неудачного кроя, что ее фигура становится нелепой и бесформенной. Мешковатые модели с завышенной талией и пузырящиеся джинсы-бананы совсем не украшают одну из самых красивых знаменитостей современности! Кстати, старшую сестру Беллы Джиджи также нередко можно увидеть в подобной абсолютно неэстетичной одежде.

Рита Ора и Рианна же и вовсе забывают о гармоничных пропорциях, отдавая предпочтение джинсам с заниженной талией, в которых обе поп-дивы выглядят нелепо и безвкусно.

Звезды, которые не умеют носить джинсы

Белла Хадид

Джиджи Хадид

Белла Хадид

Белла Хадид

Рита Ора Рита Ора Рианна

Блэк Чайна

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