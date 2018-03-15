В чем идти на рейв: техно-коллекция Dokuchaeva осень-зима 2018

Автор: Кристина Рытикова Металлик, многослойность, оверсайз и, конечно, белая обувь — все, что полюбилось нам среди трендов на грядущие сезоны. Можно смело обращаться к этим моделям и принимать восторженные комплименты. Это уже доказано по показам заграничных Недель моды, а в Москве, в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia, об этом говорит Dokuchaeva в коллекции Ready-To-Wear. Однако дизайнер вносит свое персональное видение и добавляет много немаловажных деталей. Показ открывает модель, демонстрирующая брючный костюм голубого металлика, поверх которого надет белый корсет. Образ дополняют высокие перчатки цвета жидкого серебра и белая обувь. На протяжении всей коллекции корсеты появляются довольно часто — либо они сидят поверх нижнего слоя одежды, либо играют персональную роль. На всех моделях присутствуют пластиковые очки переливающегося синего цвета, которые сидят одной линией прямо на волосах. Они сделаны из того же материала, что и уже полюбившиеся нам прозрачные сумки. Эти же аксессуары, в качестве презента, ждали гостей показа на первом ряду.

Архивы пресс-служб

Помимо неповторимых очков, стилистической особенностью коллекции стали пояса с пластмассовым карабином для рюкзаков. Каждый образ был дополнен ремнем в цвет, либо соблюдал удачный контраст с основным образом. Даже вечерние платья и пуховик гармонично презентовались с таким аксессуаром.

Мотивом всего показа стал прозрачный пластик. Он не обошел стороной и дамские сумочки — многие образы демонстрировали завершенность с прозрачными перламутровыми сумками разных форм и размеров. Оверсайз пуховик с леопардовым принтом дополнялся цилиндрической сумкой, а легкое белое пальто шло в тандеме с огромной сумкой-шопером до пола.

Архивы пресс-служб

В целом, показ вышел очень энергичным и современным. Геометрия, спортивные носки и пояса с пластмассовым карабином — именно то, что мы любим в нашем современном русском дизайне. Показ коллекции Dokuchaeva осень-зима стал отличным продолжением Balmain и Anrealage.

Однозначно свайп вправо для коллекции осень-зима 2018 в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.