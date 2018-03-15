Минимализм и лаконичность: N Legenda осень-зима 2018

Автор: Кристина Рытикова

Показ коллекции N Legenda зарядил энергией всех присутствующих гостей и даже зрителей прямых трансляций. Мероприятие прошло под темпераментные треки. Первый выход сопровождался американским андеграундным хип-хопом. Показ открыл светло-серый костюм с тонкими черными полосами: юбка и объемный бомбер. Образ был дополнен светлыми лодочками с черными носками.

Центральная стилистическая особенность показа: пояса с надписью «Nikolay Legenda». Ремни были выполнены в спортивном стиле и подвязывали даже массивные пуховики. Идентично выглядели полоски на одежде — вокруг крупных рукавов и буквой «Х» на груди. В фокусе коллекции выступала геометрия. В каждом образе присутствовали вертикальные, горизонтальные и даже ломаные линии. Гамма показа — оттенки миллитари. Дизайнер удачно играла с луками. К прозрачным платьям в тонкую «елочку» были органично добавлены массивные черные ботильоны, а к безразмерной верхней одежде — элегантные лодочки.

Показ закрывали два женских образа бордового цвета в мелкие блестки. Пуховик оверсайз был поверх подвязан поясом с огромной надписью «Nikolay Legenda». Показ получился динамичным и экспрессивным. Дизайнер продемонстрировала лаконичные и минималистические образы, однако оставила в них место для творчества и цвета. Коллекция N Legenda буквально кричит: «Вы носите одежду, а не она — вас».