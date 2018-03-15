Швея широкого профиля. Какие специалисты нужны модной индустрии

Рынок «умной» одежды сегодня в тренде, и студентам технологических колледжей лучше сразу озаботиться приобретением знаний и навыков, без которых им завтра не выжить. Когда на одном из модных показов известная модель Дита фон Тиз появилась на публике в платье, напечатанном на 3D-принтере по эскизу дизайнера Майкла Шмидта, общественность особенно активно заговорила о новых технологиях в области моды. Стало известно, например, что такой способ производства одежды осваивают не только известные кутюрье, но даже спортивные марки — компания Nike в 2014 г. создала высокотехнологичные кроссовки Vapor Laser Talon. Новые «умные» модели из сферы фитнеса и медицины тоже поражают воображение: оказывается, одежда может измерять активность мышц, частоту пульса, скорость и длину шага… Так и кажется, что не за горами то время, когда и униформа в корпорациях будет оснащена какими-нибудь сенсорами и датчиками, способными фиксировать производительность наемных работников. То, что еще недавно казалось фантастикой, сегодня становится реальностью. Но готовы ли к таким переменам те, кто непосредственно задействован в отрасли? Что в скором времени придется делать армии конструкторов, закройщиков и портных, если завтра каждый человек сможет печатать себе одежду на домашнем принтере?

Требуются специалисты узко-широкого профиля

Что касается ассортимента производимого товара, то fashion-рынок идет по пути узкой специализации. Так, один из устойчивых трендов — пошив униформы и спецодежды. Сегодня компаниям выгоднее отшивать спецодежду, выполняя государственный или корпоративный заказ, чем разрабатывать fashion-коллекции. На специалистах (конструкторах, технологах, дизайнерах) это отражается таким образом, что без опыта в конкретном сегменте (в женской, вечерней, свадебной или верхней одежде) найти работу непросто. И только потом к кандидатам предъявляются общие требования, такие как возраст, пол, наличие детей, территория проживания и т. д.

Специалистов с опытом в узкой нише на рынке немного, но, даже найдя их, работодатель захочет, чтобы он умел совмещать несколько должностей или мог выполнять несколько функций одновременно: быть модельером и конструктором, менеджером производства и конструктором-технологом. Таким универсалам готовы платить от 80 000 до 150 000 руб. Например, компания по производству спецодежды ищет технолога, который должен организовать работу собственного швейного цеха и в то же время заниматься контролем и размещением заказов на сторонних производствах. Многие, несмотря на достойное вознаграждение, от таких предложений отказываются, так как распределять внимание между несколькими объектами непросто.

Швеи — в дефиците

Несмотря на ажиотаж вокруг 3D-одежды, спрос на швей и портных за два года увеличился почти вдвое. По данным Роструда, каждая третья вакансия в общероссийской базе вакансий «Работа в России» относится к рабочим специальностям. Самым квалифицированным специалистам работодатели готовы повышать зарплаты и предоставлять щедрые соцпакеты. Но было бы кому: вакансий швей и портных в два раза больше, чем резюме. К тому же уровень профессиональной подготовки конструкторов, закройщиков и портных оставляет желать лучшего. У многих из них нет опыта работы в профессиональных программах, они ничего не знают о современных технологиях и совершенно не представляют, как могут карьерно расти. А ведь при желании швея через пять-десять лет работы вполне может занять должность начальника производства или стать дизайнером собственного бренда.

Еще одна проблема: на рынке труда большинство опытных швей — это женщины в возрасте от 50 лет. По скорости выполнения заказов, они, к сожалению, уступают тем же китайским коллегам.

Требуются хайперы

Инновации проникают во все ниши fashion-индустрии — спортивную, спецодежду и даже в сегмент военной формы. С внедрением новых технологий появляются профессии, о которых еще 20 лет назад мы и не подозревали: например, видеохудожник по принтам или модный инженер. Достаточно востребованные позиции сейчас — модный блогер (человек, который в своем блоге публикует статьи о моде и стиле, выкладывает фото с модных показов, а также делится с подписчиками собственными обновками), шопер (имиджмейкер, психолог и консультант в одном лице), стилист, продакт-менеджер, арт-директор по упаковке, fashion-промоутер (человек, занимающийся репутацией модного бренда), влогер (блогер, который ведет блог в формате «Моя жизнь»), хайпер и многие другие. Конечно, такие навыки во время учебы в колледже или вузе не приобретешь. Но, может, стоит начать формировать их самому? Благо, в интернете информации — море.

В штат не берем

Сегодня существует масса онлайн-площадок, на которых можно найти любого недорогого работника или выставить проект за очень небольшие деньги. С 2014 года число фрилансеров настолько выросло, что они дали демпинг штатным сотрудникам. Специалисты, чья работа связана с интернет-технологиями, в основном работают как проектные менеджеры. Спрос на них, по данным нашей компании, за последние два года вырос на 40%, доля такого сотрудничества будет расти и дальше.

С одной стороны, это дает возможность работодателям значительно экономить на ФОТ, а с другой — и сами соискатели рады поработать с несколькими компаниями сразу и разнообразить свой опыт. Работодателям вступать в «свободные» отношения с сотрудником нестрашно: мобильные приложения при помощи девайсов в облаке помогают отследить каждый шаг подчиненного.

Из минусов фриланса можно отметить то, что большинство специалистов все-таки не удовлетворены такой формой сотрудничества и рассматривают ее как промежуточный этап между наемной работой и построением собственного бренда. Для компании также есть риски: она может остаться с не доведенной до ума коллекцией. Вот почему многие компании берут в штат менеджера по работе с фрилансерами. Это человек, который отбирает и контролирует внештатных сотрудников на всех этапах сдачи проекта.

А вообще рынок фрилансеров будет развиваться. Мы это видим уже сейчас, когда российские компании, набирая проектных сотрудников, платят им только за результат. Речь идет как о руководителях низшего и среднего звена, так и топ-менеджерах.

А что потом?

Минувший год продемонстрировал позитивные предпосылки развития отечественного fashion-бизнеса. Этому способствовали и запуск государственной программы Made in Russia, и тренд на патриотизм, заданный стратегией импортозамещения, и узнаваемость российских дизайнеров на мировой арене. По данным АКИТ, количество интернет-запросов по крупнейшим российским брендам выросло в период с апреля 2016 по март 2017 года на 24%. Аналитики рынка сходятся во мнении: рост российского производства возможен благодаря увеличению количества отечественных брендов и размещению заказов внутри страны зарубежными марками. А если так — российские специалисты без работы не останутся. Правда, подучиться им все-таки надо.

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