Ещё
Кардашьян в платье невесты и еще 12 звезд на голливудской
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кардашьян в платье невесты и еще 12 звезд на голливудской 

WDay.ru 15 марта 2018
Фото: WDay.ru
Чем удивили знаменитости на этот раз?
На вечеринку, устроенную известным ювелирным дизайнером Лоррейн Шварц, собрались все голливудские знаменитости. И все старались перещеголять друг друга изысканными вечерними нарядами. Wday.ru разобрался, кому же это действительно удалось.
Безусловно, самой яркой звездой вечера стала Ким Кардашьян. Во-первых, в последнее время звезда не так уж часто появляется на публичных мероприятиях, поэтому априори все внимание было приковано к ней. А во-вторых, у Ким получилось поразить своим нарядом. Зная ее стиль, можно было предположить, что она выберет что-то откровенное: например, ультракороткий топ или пиджак не по размеру. Но нет, Кардашьян предпочла вечернее длинное белое платье, которое превратило ее в настоящую леди. Правда, для полноты образа не помешало бы сделать укладку или интересную прическу. Но тут звезда, которая недавно вновь покрасилась в темный цвет, осталась верна себе: только распущенные волосы — и точка!
Больше фото — по стрелке
Белому цвету отдала предпочтение и обычно экстравагантная Рита Ора. Правда, на кружевное одеяние набросила верх, напоминающий домашний пеньюар.
Модель Алессандра Амбросио была одной из немногих, кто надел в этот вечер не платье, а брюки. Правда, темно-синие «шаровары» из сверкающих пайеток смотрелись очень оригинально.
Большинство звездных красавиц выбрали черный total look. Хайди Клум подчеркнула фигуру коротким платьем, напоминающим кимоно. София Вергара предпочла кружево, Холзи — пышную «пачку», а Блэк Лайвли — классическое коктейльное платье на тоненьких бретельках.
Эти и другие образы звезды — в нашей фотогалерее.
Алессандра Амбросио. Больше фото звезд — по стрелке
Рита Ора  Хайди Клум
София Вергара
Винни Харлоу
Эйса Гонсалес
Блейк Лайвли
Афина Вайнберг
Холзи
Сара Хайланд
Джулианна Хоук
Жозефин Скривер
Тина Ноулз
Шанина Шейк
Кардашьян удивила нарисованными мускулами на коротких ногах
Глядя на мир разными глазами: звезды с гетерохромией
Читайте также:
Пэрис Хилтон пошла на свидание в трусах и прозрачной бахроме
Холли Берри в джинсах не по размеру превратилась в Винни-Пуха
Новая Лара Крофт сверкнула грудью на премьере фильма
Больше тела: 12 пикантных нарядов звезд с iHeartRadio Music Awards
WDay.ru: последние новости
Роскошно! Актриса с пышной грудью надела «голое» платье Девочка-пай: 10 самых скромных платьев Бузовой Холли Берри в джинсах не по размеру превратилась в Винни-Пуха
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева21
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность8
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой17
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение