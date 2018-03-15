Кардашьян в платье невесты и еще 12 звезд на голливудской

Чем удивили знаменитости на этот раз?

На вечеринку, устроенную известным ювелирным дизайнером Лоррейн Шварц, собрались все голливудские знаменитости. И все старались перещеголять друг друга изысканными вечерними нарядами. Wday.ru разобрался, кому же это действительно удалось.

Безусловно, самой яркой звездой вечера стала Ким Кардашьян . Во-первых, в последнее время звезда не так уж часто появляется на публичных мероприятиях, поэтому априори все внимание было приковано к ней. А во-вторых, у Ким получилось поразить своим нарядом. Зная ее стиль, можно было предположить, что она выберет что-то откровенное: например, ультракороткий топ или пиджак не по размеру. Но нет, Кардашьян предпочла вечернее длинное белое платье, которое превратило ее в настоящую леди. Правда, для полноты образа не помешало бы сделать укладку или интересную прическу. Но тут звезда, которая недавно вновь покрасилась в темный цвет, осталась верна себе: только распущенные волосы — и точка!

Больше фото — по стрелке

Белому цвету отдала предпочтение и обычно экстравагантная Рита Ора . Правда, на кружевное одеяние набросила верх, напоминающий домашний пеньюар.

Модель Алессандра Амбросио была одной из немногих, кто надел в этот вечер не платье, а брюки. Правда, темно-синие «шаровары» из сверкающих пайеток смотрелись очень оригинально.

Большинство звездных красавиц выбрали черный total look. Хайди Клум подчеркнула фигуру коротким платьем, напоминающим кимоно. София Вергара предпочла кружево, Холзи — пышную «пачку», а Блэк Лайвли — классическое коктейльное платье на тоненьких бретельках.

Эти и другие образы звезды — в нашей фотогалерее.

Алессандра Амбросио. Больше фото звезд — по стрелке

Рита Ора Хайди Клум

София Вергара

Блейк Лайвли

Афина Вайнберг

Холзи

Джулианна Хоук

Жозефин Скривер

Шанина Шейк

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