Самая модная обувь на весну: с чем сочетать оксфорды

Отличительная черта оксфордов — закрытая шнуровка: боковые детали (берцы) пришиты к основной части (союзке) единым швом. Если у туфель есть перфорация, они называются брогами.

В офис

Эти туфли попали к нам из мужского гардероба, благодаря чему традиционные модели удачно смотрятся в комплекте с черными кожаными легинсами и серым пиджаком мужского кроя в клетку гленчек. Белые туфли разбавят строгость офисного костюма (важно, чтобы жакет не был приталенным). Цветовой гармонии в таком образе можно добиться с помощью топа в тон обуви.

Важную роль в нарядах играют аксессуары (часы, очки, сумка, украшения), они должны быть подчеркнуто женственными.

Отличным офисным вариантом станут монохромные оксфорды от Corsocomo. Модели итальянского дизайна выполнены из натуральной кожи, имеют удобную колодку и гармонично впишутся в деловой стиль.

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С подобными моделями туфель можно создавать не только строгие ансамбли. Костюм из тонкой шерсти, вязаный шарф, оксфорды из лакированной кожи — и образ в total black look готов, а главное правило — использовать разные фактуры — соблюдено. Другой вариант: сочетать скинни, футболку с принтом и джинсовый пиджак оверсайз — получится комплект в стиле casual.

Присмотритесь к лакированной модели от Corsocomo. Изящные оксфорды станут стильной деталью подобного образа.

Оксфорды из лакированной кожи Corsocomo, цена: от 10 800 руб.

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Почему бы не примерить оксфорды на платформе? К ним можно подобрать скинни, яркий свитер, рубашку и завершить образ, надев косуху и массивное колье. Можно пойти еще дальше и приобрести замшевые туфли, а комбинировать их с чиносами, укороченными брюками, кружевным или полупрозрачным топом и кардиганом. Верх хорошего вкуса — умение создать такой аутфит, сочетая оттенки только одного цвета.

В кино

Если монохромные оксфорды кажутся вам скучными, стоит обратить внимание на двухцветные, например, черно-белые. Они одинаково хорошо выглядят и в комплекте с джинсовым комбинезоном и трикотажным свитером, и в сочетании с яркими брюками, тельняшкой и блейзером.

На шопинг

Модницы оценят туфли с металлическим блеском и точно найдут, с чем их носить. Мы предлагаем начать с самого простого: джинсы, белый или принтованный топ, кофта на молнии в спортивном стиле или элегантное минималистичное пальто без воротника. Да, не забываем об аксессуарах!

На свидание

С такими оксфордами эффектно смотрятся укороченные брюки прямого силуэта, легкая блуза и шляпа. Для смелых девушек существуют туфли, в которых объединяются несколько оттенков. Идеально, если с каждым из них будут гармонировать вещи всего ансамбля (удачный пример подает Джессика Альба ).

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