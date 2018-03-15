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Африканская Ким Кардашьян с аномально большими бедрами завоевала толпы поклонников
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Африканская Ким Кардашьян с аномально большими бедрами завоевала толпы поклонников 

Trendymen 15 марта 2018
Фото: Trendymen
Знойная африканская красавица с обхватом бедер в полтора метра вызвала на бьюти-дуэль саму Ким Кардашьян. Эудокси Яо уверяет, что никогда в жизни не делала пластических операций и уверена, что на улице все хотят ее «отсэлфить по-полной».
В последнем интервью девушка призналась — каждый выход на улицу превращается в настоящий праздник для ее поклонников. Эудокси отказывается называть свой возраст, зато охотно делится размером бедер — целых 150 сантиметров.
Люди с такой фигурой, как у меня, редко носят облегающую одежду. Они предпочитают носить одежду, которая скрывает их формы. Я этого не делаю, мне нравится демонстрировать фигуру, и это может шокировать людей — Эудокси Яо  Африканская Кардашьян не заморачивается такими пустяками, как размер одежды, а просто покупает самые обтягивающие наряды в магазине. Слишком скромные вещи она дорабатывает сама.
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