Африканская Ким Кардашьян с аномально большими бедрами завоевала толпы поклонников

Знойная африканская красавица с обхватом бедер в полтора метра вызвала на бьюти-дуэль саму Ким Кардашьян . Эудокси Яо уверяет, что никогда в жизни не делала пластических операций и уверена, что на улице все хотят ее «отсэлфить по-полной».

В последнем интервью девушка призналась — каждый выход на улицу превращается в настоящий праздник для ее поклонников. Эудокси отказывается называть свой возраст, зато охотно делится размером бедер — целых 150 сантиметров.

Люди с такой фигурой, как у меня, редко носят облегающую одежду. Они предпочитают носить одежду, которая скрывает их формы. Я этого не делаю, мне нравится демонстрировать фигуру, и это может шокировать людей — Эудокси Яо Африканская Кардашьян не заморачивается такими пустяками, как размер одежды, а просто покупает самые обтягивающие наряды в магазине. Слишком скромные вещи она дорабатывает сама.