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У директора ветеринарного центра в Петербурге украли коллекцию шуб
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У директора ветеринарного центра в Петербурге украли коллекцию шуб 

АиФ Санкт-Петербург 15 марта 2018
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге из квартиры директора ветеринарного центра украли коллекцию норковых шуб, передает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.
По предварительным данным, 48-летняя женщина заметила следы кражи вечером 14 марта. Позже факт ограбления подтвердили кадры с камер наружного видеонаблюдения.
Злоумышление в надвинутой на глаза бейсболке и в шарфе вошел в парадную около 14.00. Он вскрыл дверь в квартиру петербурженки и унес оттуда четыре норковые шубы и ювелирные украшения. Сумму украденного имущества оценили в 640 тысяч рублей.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Местонахождение преступника устанавливается.
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