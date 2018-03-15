«Королева»: Филипп Киркоров показал новый образ похудевшей Аллы Пугачевой

"Вчера был удивительно красивый, модный, стильный и тёплый, по-домашнему уютный вечер по многим причинам, но самое главное — праздник невероятной Моды, который устроил для всех нас наш дорогой дизайнер Игорь Гуляев в Манеже, на своём модном показе от couture в стиле грандж, на котором в зрительном зале присутствовала практически вся «светская Москва», во главе с ее величеством, выглядящей как никогда великолепно королевой Аллой", — написал Киркоров в микроблоге.

На снимке Алла Борисовна позирует в черном облегающем наряде и держит букет цветов. Невозможно не заметить, как сильно похудела Алла — за последние несколько лет артистка сбросила лишние килограммы, а также изменила стиль в одежде. Теперь каждый выход в свет Примадонны внимательно изучается ее преданными поклонниками, которые не перестают восхищаться внешностью Аллы Борисовны и ее цветущим видом.

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