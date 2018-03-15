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«Королева»: Филипп Киркоров показал новый образ похудевшей Аллы Пугачевой
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«Королева»: Филипп Киркоров показал новый образ похудевшей Аллы Пугачевой 

Teleprogramma.pro 15 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Сегодня утром Филипп Киркоров опубликовал серию фотографий и видео и рассказал о том, как накануне прошел показ Игоря Гуляева. н котором собрались многие знаменитости. На одном из снимков Филипп позировал вместе с актрисой Олесей Судзиловской и Аллой Пугачевой.
"Вчера был удивительно красивый, модный, стильный и тёплый, по-домашнему уютный вечер по многим причинам, но самое главное — праздник невероятной Моды, который устроил для всех нас наш дорогой дизайнер Игорь Гуляев в Манеже, на своём модном показе от couture в стиле грандж, на котором в зрительном зале присутствовала практически вся «светская Москва», во главе с ее величеством, выглядящей как никогда великолепно королевой Аллой", — написал Киркоров в микроблоге.
На снимке Алла Борисовна позирует в черном облегающем наряде и держит букет цветов. Невозможно не заметить, как сильно похудела Алла — за последние несколько лет артистка сбросила лишние килограммы, а также изменила стиль в одежде. Теперь каждый выход в свет Примадонны внимательно изучается ее преданными поклонниками, которые не перестают восхищаться внешностью Аллы Борисовны и ее цветущим видом.
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