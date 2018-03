Эмма Стоун и калифорнийские прерии в первом кампейне актрисы для Louis Vuitton

О том, что оскароносная актриса, звезда фильмов «Ла-Ла Ленд», «Бердмен», «Прислуга» и «Новый Человек-Паук» Эмма Стоун выбрана новым амбассадором Louis Vuitton , стало известно в октябре прошлого года. Девушка подписала контракт, по которому обязана появляться в нарядах французской марки в течение двух лет, а также рекламировать ее в специальных кампейнах. Первый вышел уже сегодня: Стоун стала новой героиней серии «Дух путешествий», посвященной аксессуарам марки и коллекции pre-fall. На кадрах, опубликованных изданием WWD, Эмма позирует в платьях с цветочным принтом и с сумками Capucines, логотип которых продублирован гигантским калифорнийским билбордом. Автором снимков стал фотограф Крейг Макдин, который работал с Prada, Dior, Jimmy Choo, Alexander McQueen и Chloé, а также неоднократно снимал другую посланницу Louis Vuitton Алисию Викандер . Видео-кампания коллекции появится в инстаграме бренда в течение дня.

Daring, confident and always on the move. The Spirit of Travel by #LouisVuitton will be revealed tomorrow, here on Instagram. Публикация от Louis Vuitton Official (@louisvuitton) Мар 14, 2018 в 1:15 PDT