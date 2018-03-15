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Не рада за сестру. Почему Ким Кардашьян завидует Кендалл?
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Не рада за сестру. Почему Ким Кардашьян завидует Кендалл? 

Peopletalk 15 марта 2018
Фото: Peopletalk
Кендалл Дженнер (22) украсила апрельскую обложку американского Vogue, и она, стоит отметить, хороша! Модель одета в платье Chanel пудрового оттенка, а на ее плече сидит белоснежный попугай. Дженнер опубликовала фото в своем Instagram и написала, что Vogue продолжает исполнять ее мечты (в августе 2016-го Кендалл впервые украсила главную страницу этого издания). За три часа фотография модели собрала более восьми тысяч комментариев.
Но не всех эта новость обрадовала. По словам инсайдеров, сестра модели Ким Кардашьян (37) завидует успеху Дженнер, ведь она всегда хотела появиться на обложке американской версии издания.
https://www.youtube.com/watch?v=lsFPbgK1v9I
«Ким тихо завидует последней обложке Vogue с Кендалл. Американский Vogue был ее неуловимой целью в течение многих лет. Ким уважает все, чего Кендалл достигла в мире моды, но считает, что сделала не меньше. Она бы никогда не сказала сестре ничего, кроме хороших и поддерживающих слов, но в глубине души Ким хотела бы, чтобы на этой обложке была она», — поделился инсайдер.
Напомним, главный редактор американского Vogue Анна Винтур (68) долгое время отказывалась ставить Ким на обложку (говорила, что актрисе порно не место в ее журнале) и сдалась только в 2014-м — тогда апрельский Vogue украсила свадебная съемка Ким и Канье Уэста (40). А вот «сольной» американской обложки у Кардашьян все ещё нет, пока она покорила лишь индийский Vogue.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ne-rada-za-sestru-pochemu-kim-kardashyan-zaviduet-kendall/
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