Chanel выпустили новые часы с видимым механизмом 

Chanel выпустили новую модель часов Boy.Friend Skeleton (Caliber 3). Механизм для этих часов произведен на мануфактуре Chanel в Швейцарии — это третья собственная разработка бренда. Линейка Skeleton отличается тем, что весь механизм находится на виду: шестерни и колесики можно рассмотреть под любым углом. Всего в механизме задействовано более 100 деталей. Новые часы выпущены в нескольких вариациях — с черной и белой подложкой, с гладкой золотой окантовкой или инкрустированной бриллиантами.
Предыдущую новинку часовой линии Chanel — Code Coco — опказали в кампании творческие девушки-друзья бренда.