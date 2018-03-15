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Chanel выпустили новые часы с видимым механизмом
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Chanel выпустили новые часы с видимым механизмом 

The Blueprint 15 марта 2018
Фото: The Blueprint
Chanel выпустили новую модель часов Boy.Friend Skeleton (Caliber 3). Механизм для этих часов произведен на мануфактуре Chanel в Швейцарии — это третья собственная разработка бренда. Линейка Skeleton отличается тем, что весь механизм находится на виду: шестерни и колесики можно рассмотреть под любым углом. Всего в механизме задействовано более 100 деталей. Новые часы выпущены в нескольких вариациях — с черной и белой подложкой, с гладкой золотой окантовкой или инкрустированной бриллиантами.
Предыдущую новинку часовой линии Chanel — Code Coco — опказали в кампании творческие девушки-друзья бренда.
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