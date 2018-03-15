Как носить джинсовую юбку этой весной (нет, не как в 2007)

90-е, детка!

Потертый деним, длина мини, обтягивающий топ — все в лучших традициях излюбленных 90-х. Весной выбирайте светлую джинсовую ткань и грубые черные ботинки. А футболку с изображением любимой группы можно дополнить еще и кожаной косухой. На концерт? Мы готовы!

Дело по-максимому

Джинсовая юбка макси — такое тоже бывает. И, если честно, смотрятся такие очень круто. Носите тих с джемпером или свободной футболкой. А из обуви выбирайте мюли, сапоги в ковбойском стиле или кроссовки.

Happy middle

Такую юбку спокойно можно носить на работу, если правильно ее обыграть. В офис подойдет рубашка с коротким рукавом и лодочки, а на прогулку туфли можно заменить на белые кроссовки или кеды.

В тренде

Мини юбку с бахромой или причудливыми аппликациями носим с белыми полусапожками или ботильонами-носками. Наверх подойдет рубашка или боди. Так можно и на вечеринку пойти, и на свидание.

Вместе веселее

Стильный костюм можно создать не только с брюками. Джинсовая куртка и юбка вместе работают еще лучше, чем по отдельности. Добавьте к такому ансамблю плетеную сумку и «уродливые» кроссовки и ищите себя среди самых стильных жителей города. Может, даже у нас на сайте.