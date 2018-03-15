Парадный туалет: Ольга Евдокимова, владелец Adverterans.com

Ольга Евдокимова . Владелец креативного фрилансерского агентства Adverterans.com, соучередитель модного приложения Private Sale.

На сегодняшний день мой стиль достаточно разнообразен и состоит из вещей абсолютно разных «весовых категорий». Большой отпечаток на него наложили поездки и командировки по миру. На сегодняшний день я успела посетить более 40 стран и 140 городов и непременно привозила оттуда что-то стильное и интересное. Самая дальняя точка, куда меня заносило, — это Токио. Я ненавижу летать, ненавижу самолеты, зато теперь научилась очень быстро и компактно собирать чемодан.

Сейчас я живу между тремя городами — Калининградом, Москвой и Берлином. В Калининграде я выросла, в Москве — работаю, в Берлине — отдыхаю: там живёт куча моих Калининградских друзей.

Конечно же, в большей мере на мой стиль наложила отпечаток Москва. «Большие» и дорогие бренды — всё еще прерогатива нашей столицы. В Москве пословица «Встречают по одежке, а провожают по уму» — не просто пословица, а практически правило.

Калининград — это, в основном, масс-маркет и барахолки. В Берлине всем вообще всё равно, во что ты одет, одежда там — элемент самовыражения, а не часть твоей стоимости.

Когда я жила в Калининграде, то очень любила всё рок-н-рольно-чёрное, так что я совсем не так давно открыла для себя остальную палитру цветов. Чувствую, ещё немного, — и к старости я превращусь в розоволосую бабушку, непременно в красивой роговой оправе и полным гардеробом эпатажных шляп.

Сегодня я себя больше всего люблю в джинсах, футболке и удобных кроссовках, но если иду на встречу к клиентам, то обязательно добавляю какой-нибудь элемент «большого» бренда, например, сумку или плащик, который говорил бы о том, что всё время до этой встречи я работала не зря.

В период работы в рекламных агентствах я очень трепетно относилась к бренду Marc Jacobs — эта марка ещё несколько лет назад мне подходила идеально. Причём, во всём, начиная от обуви и заканчивая солнечными очками, но больше всего я обожаю туфли. В моей действительно достаточно большой коллекции есть любимые лодочки Givenchy, которые я заказала в интернет-магазине, но промахнулась с размером, и они оказались мне малы. Отправить такую красоту назад не поднялась рука — я не сдалась, вечерами разнашивала их в тёплых лыжных носках, и это увенчалось успехом.

По работе я часто сталкивалась с проектами в бьюти-индустрии, так что «насмотренность» в фэшн-сфере, думаю, тоже наложила отпечаток на мой стиль. Работая арт-директором, я занималась всем, начиная от кастинга актрис и моделей для телевизионной рекламы, заканчивая непосредственно их гардеробом и макияжем.

Конечно, я иногда захожу в московские магазины, но обычно ничего там не покупаю. Примеряю, что понравилось, а потом заказываю это в интернет-магазинах, где даже с «растаможкой» вещь получается в несколько раз дешевле.

После недолгой работы моделью у меня отсутствует табу для одежды, я могу надеть или, как минимум, «дать шанс» практически всему. Стиль — это ты сам, и совсем не важно, сколько одежда стоит. Качественная футболка из масс-маркета отлично может сочетаться с дорогими джинсами и сумкой. Сейчас я достаточно насытилась модой и в основном стараюсь покупать только то, что точно буду носить. Хотя случаются, конечно, и некоторые импульсные порывы. Например, однажды я летела с рекламного фестиваля Golden Drum и умудрилась купить в аэропорту Венеции чёрный плащ Burberry, который до сих пор висит в шкафу и который я так ни разу пока и не надела., Куда идём: Выставка «Гении русского зарубежья» Что надеваем: наушники Liska, пальто Paul Smith, сапоги Michael Kors, сумка L. K. Bennett, битловка HallНuber, юбка N/ Nicholas, колготки Wolford, кольцо Monika Vinader,

Этот лук я надевала в Калининграде на Новый год. Сапоги приехали из интернет-магазина, и мне пришлось ушивать голенище — оно было суперширокое. Пальто я встретила в бутике Paul Smith в Москве, но потом заказала его на сайте в два раза дешевле. Юбку тоже заказывала, и тоже в интернете, а битловку купила в Берлине. Наушники я очень люблю, потому что даже в шапках у меня очень мёрзнут уши, а когда надеваешь на шапку сверху наушники, то невероятно тепло. Сумка, кстати, мамина — я ей привезла из Лондона и взяла для этой фотосесии., Куда идём: Рок-драма «Любить Нерона» Что надеваем: Платье Sandro, колготки Wolford, сумка Chloe,

Платье я купила в Женеве за несколько часов до Нового года — я бегала там в панике по магазинам в поисках наряда на праздник. Колготки встретила в Москве на распродаже в Wolford, и они мне очень понравились этим оригинальным цветом. Как раз сезонная коллекция этой осени. Сумка из ЦУМа — подарок мужа.

Куда идём: Концерт группы AOKA Что надеваем: Рубашка The Kooples, брюки Iris&ink, сумка Jimmy Choo, ботинки Montelliana

Ботинки итальянские, тоже из интернет-магазина, купила их по цене UGG, у них были ещё серебряные шнурки в комплекте, но, к сожалению, я их где-то потеряла. Штаны тоже из интернет-магазина. А рубашка — это просто моя любовь, на ощупь — просто шик. До белой у меня была такая же, только чёрная. Нашла её на распродаже в Galeries Lafayette в Париже и заносила до дыр. Спустя три года я нашла там же белую и не смогла не купить. Ленточка на шею — от упаковочной коробки от Net-a-porte. Использую её не по назначению, например, как в этом луке. А сумка — реквизит с нашего мероприятия «Очень модной и очень весенней распродажи» Private Sales, которую в конце февраля мы проводили в кафе кинотеатра «Заря» — она пока не продана, так что, если кто захочет, — обращайтесь., Больше событий этих выходных в нашем разделе «Афиша». Рекомендуем также заглянуть в гардероб других героев рубрики:,

Модель Арина Тетюхина (Podium Studio);

Фотограф, модель и дизайнер Юлианна Кириллова;

Ведущий Алексей Дембицкий;

Владелица магазина бижутерии Настя Тибетова;

Организатор вечеринок Paradoxical Dancing, куратор Sound Around Fest БФ ГЦСИ Данил Акимов

Основательница бренда inthePines, дизайнер аксессуаров Аюна Чечина;

и другие.