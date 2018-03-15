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В Москве пройдет Ночь пожирателей рекламы
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В Москве пройдет Ночь пожирателей рекламы 

Lenta.ru 15 марта 2018
Ежегодная «Ночь пожирателей рекламы» пройдет в Киноцентре «Октябрь» в ночь на 28 апреля. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Грядущая весна для «Ночи» — юбилейная. Вот уже 25 лет, как шедевры «Синематеки» доступны профессионалам рекламной индустрии, а также всем живо интересующимся креативной рекламой по всей России. Шестичасовой ночной показ роликов откроет лично владелец рекламной коллекции — Жан Мари Бурсико, в которой представлено более миллиона рекламных роликов со всех уголков планеты.
В честь юбилея звезды эстрады, кино и телевидения соберутся, чтобы поздравить именинника. В рамках ежегодной церемонии голосования AdAwards, звёздному жюри предстоит выбрать лучший рекламный ролик за все годы существования проекта.
После московской премьеры программа традиционно отправится покорять сердца новых ценителей в городах России и странах ближнего зарубежья.
Ночь пожирателей рекламы — мировое киношоу, формат которого состоит из показа рекламных роликов, снятых в разное время в разных странах. В Москве показы рекламы проводятся с 1993 года.
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