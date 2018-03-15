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Киркоров восхищается бывшей женой
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Киркоров восхищается бывшей женой 

Клео.Ру 15 марта 2018
Фото: Клео.Ру
Обычно она появляется исключительно на модных шоу Валентина Юдашкина. Но теперь у Аллы Пугачевой, похоже, появился еще один фаворит. Примадонна блеснула на показе Игоря Гуляева, и поклонники в восторге от отличного внешнего вида звезды. И больше всех восхищается бывший супруг дивы Филипп Киркоров.
Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)
Мар 14, 2018 в 10:30 PDT  Накануне Киркоров опубликовал в Insta совместные снимки с Аллой Борисовной на показе. «Вечер был удивительно красивый, модный, стильный и… теплый, по-домашнему уютный вечер (тот, кто в теме, тот поймет), по многим причинам, но самое главное — Праздник невероятной Моды, который устроил для всех нас наш дорогой дизайнер Игорь Гуляев на закрытии MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA 2018 в Манеже, на своем модном показе от couture в стиле грандж — „TO BE CONTINUED“, на котором в зрительном зале присутствовала практически вся „светская Москва“, во главе с Ее Величеством, выглядящей как никогда великолепно королевой Аллой!»
Подписчики Филиппа поддержали: «Как прекрасно сейчас выглядит Алла Борисовна! Прямо загляденье! Постройнела, засияла! Не налюбоваться!», «Алла тут удивительна! Машину времени изобрели?», «Какие все красивые».
А давние поклонники Пугачевой напоминают, что 15 марта 1994 года дива сочеталась браком с Киркоровым. В 2005 году супруги расстались, но Филипп Бедросович до сих пор верен своей королеве.
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