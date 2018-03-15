В Выхине-Жулебине прошел мастер-класс по пошиву одежды

В социальном центре «Жулебино» совместно с АНО «Культурно-досуговый центр „Мир“, в рамках межведомственного взаимодействия проведен мастер-класс по моделированию и пошиву одежды.

— На мастер-классе наши пенсионеры научились создавать свой персональный манекен, по своей фигуре, а также подбирать одежду, которая идеально будет по фигуре. Пройти весь путь от эскиза до готового изделия участникам помогала „французская техника“, с помощью наколки ткани на манекен, — пояснил представитель центра.

Педагог научила правильному подобру аксессуаров, которые смогут дополнить, подчеркнуть образ и сделать его законченным. (вт)