Ещё
В Выхине-Жулебине прошел мастер-класс по пошиву одежды
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Выхине-Жулебине прошел мастер-класс по пошиву одежды 

Управа района Выхино-Жулебино 15 марта 2018
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В социальном центре «Жулебино» совместно с АНО «Культурно-досуговый центр „Мир“, в рамках межведомственного взаимодействия проведен мастер-класс по моделированию и пошиву одежды.
— На мастер-классе наши пенсионеры научились создавать свой персональный манекен, по своей фигуре, а также подбирать одежду, которая идеально будет по фигуре. Пройти весь путь от эскиза до готового изделия участникам помогала „французская техника“, с помощью наколки ткани на манекен, — пояснил представитель центра.
Педагог научила правильному подобру аксессуаров, которые смогут дополнить, подчеркнуть образ и сделать его законченным. (вт)
Управа района Выхино-Жулебино: последние новости
Салон красоты развернулся в отделении социальной реабилитации детей-инвалидов филиала «Выхино» Встречу «Мама – слово дорогое» провели в Ферганском проезде Лекцию «Образ мамы в истории и искусстве» прочли на Привольной улице
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева21
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность7
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой17
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение