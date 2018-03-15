Меха, шлемы и оружие 

Wday.ru узнал, какие показы стали самыми популярными.
Mercedes-Benz Fashion Week в Москве этой весной стала одной из самых ярких за последние годы. Неделю моды закрывали топовые дизайнеры — Александр рогов, Белла Потемкина и Игорь Гуляев. Конечно же, не обошлось без звезд — российские селебрити пришли в Манеж, где проходили показы, как раз в последний день, 14 марта.
Больше всего внимания звезды уделили Белле Потемкиной. Из первых рядов моделей снимали Ксения Бородина, Анастасия Решетова и Филипп Киркоров. Певец признался, что за всю неделю ему удалось выбраться только на три показа — к Белле Потемкиной, Игорю Гуляеву и Кэти Топурии.
А вот Ольга Бузова пожаловалась в своем Intsgram, что не успела попасть на показы из-за съемок. Но подглядела за моделями в соцсетях своих коллег.
«Коллекция вызвала. Фурор. Впрочем, как обычно. Поздравляю, дорогая! Так держать!», — поддержала Ольга дизайнера.
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia)
Мар 14, 2018 в 12:43 PDT Алла пугачева призналась, что ей больше всего понравился показ Игоря Гуляева.
«Праздник моды и жизни в стиле гранж», — написала певица в своем Instagram.
Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)
Мар 14, 2018 в 3:34 PDT Не пропускала показы и Анна Калашникова. У актрисы есть свой магазин, и она призналась, что на показах присматривается, с какими дизайнерами она может сотрудничать.
Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)
Мар 12, 2018 в 9:30 PDT Резонанс вызвал и показ Марии Погребняк. Девушка продемонстрировала наряды для сильных и независимых женщин: вместо сумочек модели держали оружие, шлемы и щиты.
«Внешне я — хрупкая и нежная, но внутри я -воин», — объяснила дизайнер.
Больше фото — по стрелке
Кэти Топурия
Филипп Киркоров и Олеся Судзиловская
Анна Калашникова
Мария Погребняк
Живой Кен и Елена Борщева
Зая Бербер
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