Ещё
Giorgio Armani выпустили солнечные очки с узорами на стеклах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Giorgio Armani выпустили солнечные очки с узорами на стеклах 

The Blueprint 15 марта 2018
Фото: The Blueprint
Giorgio Armani выпустили новую коллекцию солнечных очков D'Artiste. Они представлены в трех цветовых вариациях: на голубые, розовые и золотые стекла нанесен цветочный узор. Процесс изготовления стекол включает в себя пять этапов, применяется технология тампопечати: после нанесения первого зеркального покрытия, на цветные линзы дважды воздействуют нестойкими чернилами через металлический трафарет. Затем наносят второе зеркальное покрытие, а после — промывают: нестойкие красители смываются, и проявляется графический узор. Очки из новой коллекции уже можно купить.
Цена:
от от 19 400 рублей
ГДЕ КУПИТЬ:
в ЦУМе
The Blueprint: последние новости
Versace отказываются от натурального меха Furla откажутся от использования меха Канье Уэста обвинили в плагиате
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева21
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность7
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой17
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение