Giorgio Armani выпустили солнечные очки с узорами на стеклах

Giorgio Armani выпустили новую коллекцию солнечных очков D'Artiste. Они представлены в трех цветовых вариациях: на голубые, розовые и золотые стекла нанесен цветочный узор. Процесс изготовления стекол включает в себя пять этапов, применяется технология тампопечати: после нанесения первого зеркального покрытия, на цветные линзы дважды воздействуют нестойкими чернилами через металлический трафарет. Затем наносят второе зеркальное покрытие, а после — промывают: нестойкие красители смываются, и проявляется графический узор. Очки из новой коллекции уже можно купить.

Цена:

от от 19 400 рублей

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