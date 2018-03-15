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Кайя и Пресли Гербер снялись в рекламной кампании Calvin Klein!
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Кайя и Пресли Гербер снялись в рекламной кампании Calvin Klein! 

Peopletalk 15 марта 2018
Фото: Peopletalk
Наши любимцы Кайя (16) и Пресли Гербер (18) снялись в новой рекламе Calvin Klein. Сотрудничество детей Синди Кроуфорд (52) с брендом анонсировали еще в начале года, а вчера на странице Calvin Klein в Instagram появились новые ролик и фотосессия. Брат с сестрой позируют в костюмах из денима, забрызганных краской.
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Креативный директор Calvin Klein Раф Симонс заявил, что его мечта, чтобы все клиенты бренда чувствовали себя одной большой семьей: «Что бы вас не объединяло, будь то узы родства или общая мечта, ваша семья такая, какой вы себе ее представляете. Палитра ярких личностей, единая и неделимая. Вот наша семья. А ваша?». И кто сможет справиться с этой задачей лучше, чем дети Кроуфорд и клан Кардашьян, которые тоже снялись для бренда месяц назад в полном составе.
Напомним, что маму Кайи и Пресли Синди Кроуфорд с брендом связывает многолетнее сотрудничество.
https://www.youtube.com/watch?v=dUVkafeX0NQ
Поэтому неудивительно, что еще в 2016-м Пресли стал лицом осенней коллекции. А дебют Кайи на подиуме состоялся именно у Calvin Klein в сентябре 2017-го.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/kajya-i-presli-gerber-snyalis-v-reklamnoj-kampanii-calvin-klein/
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