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Американцы нашли способ защиты от атомной войны
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Американцы нашли способ защиты от атомной войны 

Lenta.ru 15 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Американская марка Тhe North Face выпустила новую коллекцию одежды, куда вошли вещи с защитой от радиации. Об этом сообщает Highsnobiety.
Линейка получила название Black Series Tyvek Aluminium Collection. Вещи изготовлены из материала тайвек, который нечувствителен к воздействию большинства кислот и радиоактивному излучению. Кроме защитных антирадиационных и противозагрязняющих свойств, тайвек известен своей легкостью и долговечностью.
В коллекцию вошли дождевики, несколько моделей курток и футболки. Одежда уже поступила в продажу и представлена в фирменных магазинах в Лондоне, Берлине, Сан-Франциско, Копенгагене, Милане и Барселоне.
В марте бренд-производитель спортивной одежды Nike совместно с китайским дизайнером Чжицзюнь Вангом (Zhijun Wang) разработали маски Undefeated x Nike masks для защиты от загрязненного воздуха.
За основу для дизайна маски взяли кроссовки Clot x Nike Air Force 1. Шелковой поверхности верхней части ботинка придали форму защитной маски с фильтром, который располагается внутри конструкции, закрывая рот и нос. Также на внешней части оставили задник с логотипом Nike. По бокам на масках пришиты фирменные знаки — «свуши». Шнурки используются для закрепления маски-сникера на голове.
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