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На что поменять свою любимую шубу
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На что поменять свою любимую шубу 

SNCmedia.ru 15 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Весной нам всем хочется обновлений. Кто-то уже планирует сбросить несколько слоев из все еще модного тренда на многослойность, у кого-то душа требует яркого цвета. Но все мы сходимся в одном — нам нужен новый гардероб! В ботильонах и кроссовках еще чувствуется некоторый дискомфорт, а рубашки с пэчворком и прозрачные платья еще пока скрываются за теплыми свитерами и шарфами. Вопреки внезапно вернувшейся зиме можно рискнуть и убрать уже слегка поднадоевшую за сезон шубу в шкаф. Встаем на финишную прямую перед наступлением тепла и ищем себе новую верхнюю одежду.

Пальто

Классический элемент демисезонной одежды. Забудьте об универсальной модели «халат», в этом сезоне делаем ставки на двубортный мужской силуэт. Прямые плечи, как в фильмах начала 90-х, и модные оттенки: бежевый, красный, розовый, лавандовый и главный MUSTHAVE сезона — клетка.

Кожаный плащ

Еще на так давно мы думали, что кожаный плащ — это элемент, автоматически накидывающий возраст, и кроме косухи ничего не хотели знать о коже. Обратите свое внимание на лакированные плащи, как в фильме Матрица (Джиджи Хадид такой давно показала), сочетайте их с tiny glasses и стритстайл-фотографы MBFWRussia ваши.

Объемный пуховик или бомбер

Как вы могли заметить, уже третий сезон мы не вылезаем из объемных курток, которые так любят рейверы Берлина. Такие вещи стоит переосмыслить, как удачную инвестицию. Чем объемней и андеграудней куртка, тем лучше. А сочетать ее можно с джинсами или леггинсами, как это делают сестры Хадид и Ким Кардашья. Вдохновения можно набраться еще и у звезд стритстайла.

Тренч

Тренчкот — неотъемлемая часть весеннего гардероба. Мимо него не прошел в этом сезоне ни один дизайнер, представив в своих коллекциях разнообразие выбора. Отдавайте предпочтение моделям oversize, тогда вы сможете надеть тренч уже сейчас, спрятав под него пару слоев теплых джемперов и свитеров.

Джинсовая куртка

Джинсовую куртку не стоит воспринимать буквально. Деним сейчас настолько популярен, что дизайнеры предложили множество вариаций — от классической объёмной куртки с меховым воротником, до тренчкота и даже дубленки. А классическая будет куртка или с прнинтом — выбирать уже вам.
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