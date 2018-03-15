С чем носить кожаную куртку

Если вы надеваете кожаную куртку только с джинсами, то упускаете шанс выглядеть сногсшибательно. Предлагаем восемь идей, которые превратят вас в звезду стритстайла.

Куртка + белый топ + mom jeans

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Куртка Michael Kors, цена: от 200 000 руб., Джинсы Amapô, цена: от 12 520 руб., Футболка Sacai, цена: от 31 785 руб.

Для создания образа в стиле 90-х нужна классическая косуха без лишнего декора. Она идеально сочетается с джинсами тех времен (их отличительные черты — высокая посадка, прямые брючины, классический синий или светло-голубой цвет). Верх лучше не перегружать — белоснежной хлопковой футболки будет достаточно.

Что добавить? Нарочито грубые ботильоны на широком каблуке, тимберленды, гранжевые ботинки.

Куртка + кроп-топ + джинсы клеш

yapokupayu.ru

Куртка Theory, цена: от 80 950 руб., Джинсы Dolce&Gabbana, цена: от 41 000 руб., Кроп-топ Natori, цена: от 22 500 руб.

Укороченный топ должен быть выполнен в сочных, насыщенных оттенках, без оборок и украшений. К нему нужна куртка похожей цветовой гаммы и приглушенных тонов. Если топ слишком короткий, то выбирайте джинсы с высокой талией, чтобы выглядеть стильно.

Что добавить? Ботильоны на высоком каблуке станут лучшей парой к джинсам клеш. Если не любите каблуки, то вам понравятся остроносые лоферы или челси.

Куртка + водолазка + кюлоты

yapokupayu.ru

Куртка Desa, цена: от 43 270 руб., Кюлоты Isabelle Blanche, цена: от 8 954 руб., Джемпер-водолазка La Fileria, цена: от 10 952 руб.

Кюлоты с водолазкой могут создать несколько устаревший образ, но модная кожаная куртка быстро исправит ситуацию. Чтобы попасть в цель, лучше сразу выбирать заметный вариант: ярко-желтую укороченную куртку, малиновую с ручной вышивкой или зеленую с бахромой.

Что добавить? Ботинки на высокой танкетке, лодочки, сапоги на высоком каблуке.

Куртка + рубашка + брюки палаццо

yapokupayu.ru

Куртка Sylvie Schimmel, цена: от 89 992 руб., Брюки Chloé, цена: от 76 500 руб., Боди Alexia Hentsch, цена: от 21 800 руб.

Основной акцент — широкие брюки. Верх должен быть облегающим и нейтральным, чтобы ненароком не прибавить вам лишних килограммов. Отличным вариантом будет укороченная куртка бежевого, песочного, коричневого оттенков.

Что добавить? Мюли, сабо, классические шпильки. И, конечно, аксессуары: пара длинных сережек сделает шею тонкой и изящной.

Куртка + блуза + юбка миди

yapokupayu.ru

Куртка Drome, цена: от 95 551 руб., Юбка Bambah, цена: от 33 570 руб., Блуза Robert Rodriguez, цена: от 15 905 руб.

Куртка из плотной грубой кожи уместна даже с длинной юбкой. Убедитесь, что образ гармоничен: к юбке в пол из тяжелого материала выбирайте тонкую замшу, а для кружевной юбки до середины икры лучше искать удлиненную куртку с поясом.

Что добавить? Ботильоны с узким мыском, ботфорты, высокие сапоги с широким голенищем.

Куртка + платье в бельевом стиле

yapokupayu.ru

Куртка Saint Laurent, цена: от 263 000 руб., платье Ann Demeulemeester, цена: от 30 645 руб., ботинки Laurence Dacade, цена: от 24 780 руб.

Нужен максимальный контраст: чем тоньше платье, тем грубее должна быть куртка. В идеале — гранжевая косуха с заклепками, шипами и металлическими кольцами.

Что добавить? Для сохранения общего настроения стоит надеть такие же грубые, как и куртка, ботинки на шнуровке.

Куртка + платье с цветочным принтом

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Куртка Alexander McQueen, цена: от 230 000 руб., платье Marchesa, цена: от 259 400 руб., сапоги-чулки Casadei, цена: 75 765 руб.

Этот вариант хорош для свиданий: нежное платье до колена и приталенная куртка с поясом. Желательны пастельные оттенки и украшения бусинами, стразами, вышивкой.

Что добавить? Сапоги-чулки малинового, фиолетового, оранжевого оттенков, чтобы подчеркнуть свою смелость и неординарность.

Куртка + платье-рубашка в клетку

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Куртка Sylvie Schimmel, цена: от 76 315 руб., платье Sacai, цена: от 41 792 руб., джинсы Paige, цена: от 14 000 руб.

Соберите базу (черная куртка и платье в крупную клетку) и дополните аксессуарами в любом стиле: соломенная шляпа, куча браслетов, дорогая сумка — можно выбрать что-то одно или грамотно комбинировать все сразу.

Что добавить? Кроссовки, челси или оксфорды удобны и вписываются в стиль casual, в котором создан комплект.