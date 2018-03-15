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Похудевшая и похорошевшая Алла Пугачева произвела фурор на модном показе
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Похудевшая и похорошевшая Алла Пугачева произвела фурор на модном показе 

WMJ.ru 15 марта 2018
Фото: WMJ.ru
14 марта состоялся показ дизайнера Игоря Гуляева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Среди многочисленных гостей присутствовала и Алла Пугачева. Примадонна для этого выхода в свет облачилась в черное мини-платье с ремнем, прозрачные сапоги, а из аксессуаров отдала предпочтение очкам и массивным украшениям. Стоит отметить, что 68-летняя Пугачева в настоящий момент выглядит прекрасно: она заметно похудела, а легкий румянец на щеках придал певице особый шарм. Разумеется, почетная гостья не осталась незамеченной Гуляевым. В конце показа дизайнер кинул к ногам Аллы Пугачевой букет роз, который ему подарила актриса Олеся Судзиловская. Уверены, что последняя была совершенно не против такого жеста Игоря. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru, Global Look Press
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