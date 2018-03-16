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52-летняя Синди Кроуфорд танцует буги-вуги в новой рекламе Reserved
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52-летняя Синди Кроуфорд танцует буги-вуги в новой рекламе Reserved 

Собака 16 марта 2018
Фото: Собака
Кажется, Синди Кроуфорд не собирается уступать подиум 16-летней дочери Кайе Гербер: модель снялась в новом кампейне польского бренда Reserved, в котором станцевала на улицах кантрисайда и проехалась в автомобиле с гигантским насекомым. Ролик, оформленный в стиле 80-х годов, сделал канадский фотограф и режиссер Гордон фон Штайнер. Вместе с Синди в нем появились актер Эрик Робертсон и звезда сериала «Очень странные дела» Дейкр Монтгомери.
«В начале 80-х я только начала ходить в среднюю школу, а к концу десятилетия жила в Нью-Йорке и работала моделью. В 1986-м я снялась для своей первой обложки Vogue, она была очень атмосферной!» — рассказала Кроуфорд о своей карьере в то время.
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