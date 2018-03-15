В тренде: где купить и как носить белые ботильоны

All White

Селебрити в последнее время облюбовали total white look. А вдохновение на новый тренд подарили им, кончено, белые полусапоги. Звезды носят их и с объемной курткой, и с легким летним платьем.

Белые низ, черный верх

Привычные школьные правила в нвом сезоне меняют свое толкование. Теперь обувь непременно должна быть белой, а верх — темным. Зато весь акцент на ноги, а сверху можно укутаться в любимые черные вещи. Это же наш happy color!

Как и было

Для нового весеннего тренда можно особо ничего и не придумывать. Достаточно заменить свои черные или коричневые ботильтоны на каблуке на их белую версию. Носите такую обувь со всем тем, с чем привыкли носить старые ботинки. А приевшийся уже давно наряд заиграет совершенное по-новому, вот увидите!

Если этот тренд вам приглянулся, то спешите в магазин — белые ботильоны разлетаются, как горячие пирожки. Учитывая тот факт, что все фэшионисты уже давно в таких ходят, мы вам выписываем штраф за опоздание. Шутка!