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В тренде: где купить и как носить белые ботильоны
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В тренде: где купить и как носить белые ботильоны 

SNCmedia.ru 15 марта 2018
Фото: SNCmedia.ru
All White
Селебрити в последнее время облюбовали total white look. А вдохновение на новый тренд подарили им, кончено, белые полусапоги. Звезды носят их и с объемной курткой, и с легким летним платьем.
Белые низ, черный верх
Привычные школьные правила в нвом сезоне меняют свое толкование. Теперь обувь непременно должна быть белой, а верх — темным. Зато весь акцент на ноги, а сверху можно укутаться в любимые черные вещи. Это же наш happy color!
Как и было
Для нового весеннего тренда можно особо ничего и не придумывать. Достаточно заменить свои черные или коричневые ботильтоны на каблуке на их белую версию. Носите такую обувь со всем тем, с чем привыкли носить старые ботинки. А приевшийся уже давно наряд заиграет совершенное по-новому, вот увидите!
Если этот тренд вам приглянулся, то спешите в магазин — белые ботильоны разлетаются, как горячие пирожки. Учитывая тот факт, что все фэшионисты уже давно в таких ходят, мы вам выписываем штраф за опоздание. Шутка!
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