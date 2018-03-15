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Анна Калашникова носит подделки и не стесняется
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Анна Калашникова носит подделки и не стесняется 

WMJ.ru 15 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Анна Калашникова обожает красивые и стильные платья. Весь ее Instagram пестрит различными нарядами, большую часть которых ей дают различные бренды взамен на рекламу. Но излишняя погоня за разнообразием платьев сыграла с Анной злую шутку. Дизайнер Джемал Махмудов обвинил модель и певицу в нечестном ведении бизнеса. В своем Instagram он разместил фотографию двух платьев, которые рекламировала Калашникова. И соощил, что другой бренд нагло скопировал его идею. — написал дизайнер. (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены) В комментариях фолловеры разделились во мнениях: одни поддерживают Джемала, другие же считают, что модели платьев совсем не похожи. Сама же Калашникова на претензии в свой адрес не отреагировала, а несколько дней назад даже опубликовала видео, в котором демонстрирует платье другого бренда. А как тебе кажется: похожи модели платьев? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: Instagram
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