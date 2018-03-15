Вау! Алине Болотиной из Петербурга 17 — и она уже покорила дома Dior, Dolce & Gabbana и Dries Van Noten

Скажем без преувеличения: это настоящая сенсация прошедших Недель моды! Во всех крупнейших европейских показах — от J. W. Anderson до Dolce & Gabbana — продефилировала петербурженка Алина Болотина. 17-летнюю модель Aurora Model Management уже внесли в топ на models.com и в американском Vogue, а мы сделали первое русскоязычное интервью с девушкой — о ее дебютном фэшн-сезоне, работе в Китае и любви к компьютерным играм.

Все началось два года назад: я возвращалась домой на метро, ко мне подошла букер агентства Aurora Model Management и предложила стать моделью. Весь наш диалог я сейчас и не вспомню, но через пару дней мы встретились, обсудили аспекты работы и подписали контракт — родители были не против. Они всегда поддерживали мои хобби и интересы — будь то моделинг или спортивный туризм, вот только когда я начала играть в компьютерные игры, не очень обрадовались. У меня был свой сервер в симуляторе Minecraft, потом я перешла на игровую площадку steam и увлеклась мультиплеерными играми вроде Counter-Strike: Global Offensive, а сейчас в основном прохожу различные «сюжетки» и играю в Dota 2.

К моделингу стоит относиться лишь как к временному способу заработка

Родители были со мной и на первой встрече с агентством, и на дебютном показе — я участвовала в шоу Леонида Алексеева «Царские дочки», которое проходило на «Ассоциациях» в Царском селе. Им стало интересно, как строится работа модели, к тому же мероприятие было открытым — попасть туда мог абсолютно любой. Сейчас я бы не хотела, чтобы родители присутствовали на моих шоу, да и не вижу в этом смысла — многие из них транслируются в интернете. В показах Леонида Алексеева я участвовала несколько раз — они мне безумно нравились. Также снималась для брендов Ianis Chamalidy и Dress Up Hero, нарабатывала портфолио для своей первой рабочей поездки. Зарубежные агентства смотрят на опыт модели: глупо ждать от них предложений после двух недель со старта карьеры, а потом жаловаться, что вас депортировали обратно.

Сначала меня пригласили в Китай: в течение месяца я снималась для каталогов, а потом участвовала в Неделе моды. Удалось даже немного заработать — около 600 долларов. Позже я отправилась в Токио, а оттуда — на кастинг в агентство IMG Models, в котором состоят Карли Клосс, Миранда Керр Рози Хантингтон-Уайтли , Тейлор Хилл, Лара Стоун и Джоан Смоллс . Встреча была в Петербурге и представители агентства выбрали несколько русских девочек, в том числе и меня. Кастинг обычно проходит так: модели рассказывают скаутам про опыт работы и заграничные поездки, показывают портфолио и свою походку. Если девушка понравилась, тут же измеряют ее параметры и задают уже более конкретные вопросы про возможность выезжать за рубеж, обучение. На самих показах кастингов, как правило, нет: команда бренда отбирает моделей по фотографиям и приглашает на предварительную встречу. Если кастинг-директор уже тебя знает, то сразу зовет на примерку.

Примерка не гарантирует, что модель возьмут на шоу — это решается в последний момент, буквально за несколько часов до показа. У меня так было, к примеру, с Hermes — мы примерили лук, подтвердили, а потом почти всех девушек заменили на несколько новых new face. На Неделях моды сейчас очень много новеньких, особенно тех, кому от 16 до 18 лет. Удержаться на протяжении нескольких сезонов и получать хорошие предложения сложно, но некоторым все-таки удается. В моем случае большую роль сыграло агентство, а может, просто повезло — в моделинге многое зависит от удачи.