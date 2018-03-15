Ещё
Виктория Дайнеко пришла на вечеринку New Balance в строгом костюме, а Лукерья Ильяшенко — без нижнего белья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Виктория Дайнеко пришла на вечеринку New Balance в строгом костюме, а Лукерья Ильяшенко — без нижнего белья 

WMJ.ru 15 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Виктория Дайнеко Алексей Калабин Александра Ревенко Анжелика Тиманина Анна Бибичадзе и Амбарцум Кабанян Антон Лаврентьев Артем Кривда Антоха МС Дарья Чаруша Беттина фон Шлиппе Евгения Милова Дарья Мороз Евгения Шевчук и Виктория Дайнеко Игорь Андреев Ева Вострокнутова Лина Дембикова Мария Лимонова Лукерья Ильяшенко Максим Ливси Мария Шумакова Мари Коберидзе Наташа Туровникова Николай Зверков Евгения Линович Таисия Румянцева Ринат Мухаметов Мария Миногарова Павел Деревянко Серый цвет обновленной модели 574, которую в Москве можно купить уже сегодня, задал тон всей вечеринке. На этом фоне некоторые звезды сияли особенно ярко — певица Виктория Дайнеко пришла на прием в строгом костюме-двойке активного синего цвета, беременная четвертым ребенком дизайнер Евгения Линович — в красном худи, а актриса Лукерья Ильяшенко предпочла хулиганский casual-образ, не скрывающий отсутствия нижнего белья. Евгения Линович Лукерья Ильяшенко Также гостями празднования 574 Grey Day стали Дарья Чаруша, Мария Миногарова, Александра Ревенко, Антон Лаврентьев, Павел Деревянко, Лина Дембикова и многие другие — ищи больше фото в нашей галерее! Хедлайнером события стал Антоха МС, но гости не только танцевали — у них также была возможность закастомизировать футболки и принять участие в интерактивной фото инсталляции. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: пресс-служба
WMJ.ru: последние новости
Узкие очки, огненный пиджак и другие мастхэвы этой весны от известных стилистов и байеров: часть 1 Похудевшая и похорошевшая Алла Пугачева произвела фурор на модном показе Слитный vs бикини: какой купальник лучше подчеркивает роскошные формы модели plus-size Искры Лоуренс
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пугачева произвела фурор на показе Гуляева21
Модель бросила диеты и полюбила свое пышное тело75
Покупки из онлайн-магазинов: ожидание и реальность7
У Валерии и Пригожина появилась малышка Лизи6
Модель с монобровью считает ее своей изюминкой17
Видео
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
01:00
Успеть за 45 секунд: смоки-айс
Красота
00:49
Стробинг — новый тренд в макияже
Красота
02:28
Горячая и 60-летняя Шэрон Стоун
Звёзды
00:56
Сати Казанова рассказала о разрыве с возлюбленным
Звёзды
03:19
Утренняя 15-минутная зарядка: комплекс упражнений
Здоровье
00:49
Иглесиас признался в любви Курниковой и детям
Звёзды
00:59
Волочковой советуют нанять стилиста и носить белье
Звёзды
02:20
Акиньшина родила троих и поразила фото в бикини
Звёзды
04:44
Трагическая история любви Табакова и Зудиной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение