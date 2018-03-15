Виктория Дайнеко Алексей Калабин Александра Ревенко Анжелика Тиманина Анна Бибичадзе и Амбарцум Кабанян Антон Лаврентьев Артем Кривда Антоха МС Дарья Чаруша Беттина фон Шлиппе Евгения Милова Дарья Мороз Евгения Шевчук и Виктория Дайнеко Игорь Андреев Ева Вострокнутова Лина Дембикова Мария Лимонова Лукерья Ильяшенко Максим Ливси Мария Шумакова Мари Коберидзе Наташа Туровникова Николай Зверков Евгения Линович Таисия Румянцева Ринат Мухаметов Мария Миногарова Павел Деревянко Серый цвет обновленной модели 574, которую в Москве можно купить уже сегодня, задал тон всей вечеринке. На этом фоне некоторые звезды сияли особенно ярко — певица Виктория Дайнеко пришла на прием в строгом костюме-двойке активного синего цвета, беременная четвертым ребенком дизайнер Евгения Линович — в красном худи, а актриса Лукерья Ильяшенко предпочла хулиганский casual-образ, не скрывающий отсутствия нижнего белья. Евгения Линович Лукерья Ильяшенко Также гостями празднования 574 Grey Day стали Дарья Чаруша, Мария Миногарова, Александра Ревенко, Антон Лаврентьев, Павел Деревянко, Лина Дембикова и многие другие — ищи больше фото в нашей галерее! Хедлайнером события стал Антоха МС, но гости не только танцевали — у них также была возможность закастомизировать футболки и принять участие в интерактивной фото инсталляции. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото: пресс-служба