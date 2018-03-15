Петербург в живописи и гид по улицам и проспектам в новой коллекции Natali Leskova

Дизайнер Наталья Лескова, известная одеждой (арт-объектами!) с символами Петербурга, выпустила новую коллекцию. Если раньше исторические замки и соборы появлялись на вещах через цифровую печать, то теперь нарисованы вручную — акрилом небесно-голубого, темно-синего, белого, зеленого и розового оттенков.

Презентация коллекции прошла в мастерской советского и российского скульптора Михаила Аникушина, в декорациях домиков с лепниной и проложенных через подиум Садовой улицы и Малого проспекта П. С.. Антураж доказывает: принтованные платья, юбки, полупрозрачные блузы, как и длинные пояса, сумки-кисеты и сотканные вручную шарфы, можно носить в любом месте и в любую погоду — Петербург актуален каждый сезон!