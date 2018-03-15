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Грудастая певица наяривала соседу на модном показе
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Грудастая певица наяривала соседу на модном показе 

Дни.ру 15 марта 2018
Фото: Дни.ру
В столичном Манеже свою коллекцию одежды продемонстрировала дизайнер Белла Потемкина. Судя по всему, светское мероприятие помимо эстетического доставило некоторым зрителям и сексуальное удовольствие.
Внимание зрителей привлекли молодые мужчина и женщина, которые вели себя откровенно и вызывающе. Влюбленные ублажали друг друга на виду у всех, не стесняясь косых взглядов и камер.
На видеозаписи с мероприятия видно, как пышногрудая блондинка прячет правую руку под сумочкой, которая располагается на коленях у ее брутального кавалера.
В это же время он целует спутницу в шею, а левой рукой сжимает ее грудь. При этом барышня кокетливо улыбается, а мужчина старается не проявлять эмоций.
Пользователи Сети были в шоке от увиденного. «Конечно, смешно, но это не нормально. Вы же в обществе людей, а не животных», «Чего не делают ради сомнительной славы», «Я чуть водой не поперхнулась сегодня, когда у одного блогера в сторис увидела сие мероприятие», «Да уж, позорище такое», — прокомментировали инцидент фолловеры.
Есть информация, что девушкой без комплексов оказалась певица и модель Юлия Берг, а ее спутником шоумен Дмитрий Торин, сообщает Ura.ru. Девушка обвинила источник видео, канал «Super», во вранье. «Не верьте, пожалуйста, слухам», — призвала певица, заявив, что подаст в суд из-за клеветы, «порочащей честь, достоинство и деловую репутацию».
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