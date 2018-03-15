Пугачева в провокационном мини, Судзиловская в блестящем топе и другие звезды на закрытии Недели моды в Москве 

Олеся Судзиловская и Филипп Киркоров Алла Пугачева Ксения Бородина Анастасия Решетова Айза Анохина Согдиана Филипп Киркоров Катя Лель Екатерина Одинцова Показ Игоря Гуляева Показ Игоря Гуляева Показ Игоря Гуляева Показ Беллы Потемкиной Показ Беллы Потемкиной Показ Беллы Потемкиной Белла Потемкина Несколько показов известных российских дизайнеров завершили очередную Неделю моды в Москве. Шоу Игоря Гуляева, а также Беллы Потемкиной не пропустили многие знаменитости. Алла Пугачева обновила прическу и с удовольствием принимала комплименты. Удивила Примадонна и нарядом — певица примерила прозрачные сапоги и мини-платье. Также на показах были замечены Филипп Киркоров, Олеся Судзиловская, Анастасия Решетова, Ксения Бородина, Катя Лель и другие звезды. Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru