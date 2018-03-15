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Очень горячая фотосессия: Егор Крид начал сотрудничать с бельевым брендом
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Очень горячая фотосессия: Егор Крид начал сотрудничать с бельевым брендом 

Журнал ОК! 15 марта 2018
Артист музыкального лейбла Black Star Егора Крид начал сотрудничать с бельевым брендом «Дефиле». Популярная сеть магазинов нижнего белья часто вовлекает в свои проекты прекрасную половину отечественного шоу-бизнеса, однако проект с мужчиной состоялся впервые.
Егор Крид выбрал бельевой комплект для коллеги по съемочной площадке, которая исполнила роль его возлюбленной в клипе на песню «Слеза». Премьера состоялась в феврале.
Более того, бренд «Дефиле» решил сделать небольшой подарок для всех поклонниц творчества Егора Крида. У каждой покупательницы будет возможность выиграть билет на концерт любимого исполнителя, который пройдет 7 апреля в столице.
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