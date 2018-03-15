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Пальто-одеяла, алые костюмы и широкополые шляпы в коллекции Alexander Rogov
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Пальто-одеяла, алые костюмы и широкополые шляпы в коллекции Alexander Rogov 

WMJ.ru 15 марта 2018
Фото: WMJ.ru
Показ Alexandr Rogov на Mersedes-Benz Fashion Week Russia 2018 Шоу было композиционно продумано: линия разделена на несколько «цветовых блоков», каждый их которых сопровождался новой музыкальной композицией, плавно перетекающих одна в другую. Сначала перед зрителями предстали летящие кружевные платья, а затем образы начинали «утепляться», становясь все более самобытными. Особенно мы хотим отметить работу дизайнера с красным цветом: меховые косухм, прозрачные платья и, конечно же, брючный костюм удались на славу! Отдельное внимание бренд уделил верхней одежде, которая блещет разнообразием: тут и манто на голое тело, и пальто до колен, и пуховики в стразах, и даже пальто, с первого взгляда напоминающее полотенце. Хочешь выделяться из толпы? Раскрась старое пальто в два цвета пополам, подкороти одну сторону — и ты девушка в стиле Александра Рогова! Линия отдает дань ретро-стилю: почти половина моделей показали широкополые шляпы с висячими серьгами и атласные перчатки до локтя. Сегодня такой наряд чаще всего надевают, что называется, в высший свет, но если поверх летящей юбки надеть толстовку и добавить каблуки, образ cтанет более практичным. Александр Рогов перед показом Согдиана в Alexander Rogov Показ Alexandr Rogov — это бездна вариаций и экспериментов с разными стилями и эпохами. Наше видео специально для развития твоей модной эстетики! Еще больше новостей, видеопоказов и звездных хроник, а также прямую трансляцию с подиума смотри на нашем специальном проекте и оставайся в тренде! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст:Марина Токарева Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru Видео:Ксения Боенкова / WMJ.ru
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